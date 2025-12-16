Bakan Kurum’dan skandal 6 Şubat yorumu: Asrın felaketini (455 bin deprem konutu ile) asrın destanına dönüştürdük

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TBMM Genel Kurulu’nda devam eden 2026 yılı bütçe görüşmeleri kapsamında yaptığı açıklamada 53 bin 537 kişinin hayatını kaybettiği 6 Şubat depremlerinin ardından yapılan deprem konutları hakkında “Asrın felaketini asrın destanına dönüştürdük” dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TBMM Genel Kurulu'nda 2026 yılı bütçe sunumunu yaptı. Bakan Kurum, 6 Şubat depremlerinin ardından yürütülen çalışmaları anlattı.

Bakan Kurum, 53 bin 537 yurttaşın yaşamını yitirdiği depremin ardından yapılan deprem konutlarıyla “asrın destanının” yazıldığını ve “karanlığın yerini aydınlığa bıraktığını” iddia etti.

"ASRIN İNŞASINA DÖNÜŞTÜRDÜK"

Bakan Kurum, 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş depremlerinin tarihin gördüğü en büyük afet olduğunu belirterek, "Tarihte eşi benzeri görülmemiş bir hızla ilk konutlarımızın temellerini 15'inci günde attık. Yine 45'inci günde ilk evlerimizi teslim ettik. 'Devlet nerede?' diyenlere, asrın felaketini asrın inşasına dönüştürerek cevap verdik" ifadelerini kullandı.

‘MİLLETİMİZLE SEVİNÇ GÖZYAŞLARI DÖKÜYORUZ’

"11 şehrimizin tamamında tarih yeniden yazılmış, her şey yeniden başlamıştır. Afet gününde hüzünle yaş döktüğümüz o sokaklarda, şimdi milletimizle beraber sevinç gözyaşı döktüren yüce Allah'a hamdediyorum. 11 ilimizde inşa ettiğimiz konutların yanında, 'esnafımız bizim her şeyimiz' diyerek 43 bin yeni dükkan yaptık. Türkiye'nin çevre uzunluğuna denk, tam 11 bin kilometrelik altyapı çalışmasını tamamladık. 'Depremde zarar gören köyler Anadolu mirasıdır' diyerek 4 bin 333 köyümüzde 63 bin köy evi inşa ettik.

‘455 BİN ÇİÇEK AÇTI’