Bir zehirlenme vakası da Mersin'de: 10 öğrenci hastanelik oldu

Tarsus Kaymakamlığı'ndan yapılan yazılı bir açıklamaya göre, ilçede bir lisede son kullanma tarihi geçmiş çikolata tüketimine bağlı olarak 10 öğrenci hastaneye kaldırıldı.

Olay, bir öğrencinin okula gitmeden önce satın aldığı iki kutu çikolatayı sınıf arkadaşlarıyla paylaşmasıyla başladı.

ÇİKOLATALARIN TARİHİ GEÇMİŞ

Çikolatayı tüketen öğrencilerin rahatsızlanması üzerine çikolataların son kullanma tarihinin geçmiş olduğu fark edildi. Kaymakamlık açıklamasında, "Bunun üzerine öğretmenler tarafından yapılan incelemede, çikolataların son kullanma tarihinin geçtiği fark edilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

10 ÖĞRENCİ HASTANEYE SEVK EDİLDİ

Rahatsızlanan 10 öğrenciye okulda ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Ardından durumu ciddi olan öğrencilerin hastaneye nakli sağlandı. Açıklamada, "Rahatsızlanan 10 öğrencimize sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleler okulda yapılmış ve ardından öğrencilerin hastaneye sevki sağlanmıştır" denildi.

3 ÖĞRENCİNİN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Öğrencilerin hayati bir tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Hastanede tedavi altına alınan 10 öğrenciden 7'sinin tedavileri tamamlandıktan sonra taburcu edildiği bildirildi. Diğer 3 öğrencinin ise sağlık durumlarının gözetim altında tutulmaya devam edildiği ifade edildi.

İŞLETMELER MÜHÜRLENDİ

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kaymakamlık açıklamasında, "Yaşanan üzücü olayla ilgili söz konusu ürünün satışının yapıldığı işletme ile yakınında bulunan iki işletme mühürlenmiştir. Gerekli idari ve adli işlem titizlikle yürütülmektedir" bilgisi paylaşıldı.

BAKANLIKTAN HASTANEYE ZİYARET

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Anteplioğlu, tedavi gören öğrencileri hastanede ziyaret ederek onlara geçmiş olsun dileklerini iletti. Müdür Anteplioğlu, ayrıca öğrencilerin durumu hakkında hastane yetkililerinden ve doktorlardan bilgi aldı.