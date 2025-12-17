Bir zehirlenme vakası da Mersin'de: 10 öğrenci hastanelik oldu

Yayınlanma:
Tarsus'ta, son kullanma tarihi geçmiş çikolata yiyen 10 lise öğrencisi rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Öğrencilerden 7'si tedavi sonrası taburcu edilirken, satış yapan işletmeler mühürlendi.

Tarsus Kaymakamlığı'ndan yapılan yazılı bir açıklamaya göre, ilçede bir lisede son kullanma tarihi geçmiş çikolata tüketimine bağlı olarak 10 öğrenci hastaneye kaldırıldı.

Olay, bir öğrencinin okula gitmeden önce satın aldığı iki kutu çikolatayı sınıf arkadaşlarıyla paylaşmasıyla başladı.

ÇİKOLATALARIN TARİHİ GEÇMİŞ

Çikolatayı tüketen öğrencilerin rahatsızlanması üzerine çikolataların son kullanma tarihinin geçmiş olduğu fark edildi. Kaymakamlık açıklamasında, "Bunun üzerine öğretmenler tarafından yapılan incelemede, çikolataların son kullanma tarihinin geçtiği fark edilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

10 ÖĞRENCİ HASTANEYE SEVK EDİLDİ

Rahatsızlanan 10 öğrenciye okulda ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Ardından durumu ciddi olan öğrencilerin hastaneye nakli sağlandı. Açıklamada, "Rahatsızlanan 10 öğrencimize sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleler okulda yapılmış ve ardından öğrencilerin hastaneye sevki sağlanmıştır" denildi.

3 ÖĞRENCİNİN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Öğrencilerin hayati bir tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Hastanede tedavi altına alınan 10 öğrenciden 7'sinin tedavileri tamamlandıktan sonra taburcu edildiği bildirildi. Diğer 3 öğrencinin ise sağlık durumlarının gözetim altında tutulmaya devam edildiği ifade edildi.

İstanbul’da mantardan zehirlenme vakaları arttıİstanbul’da mantardan zehirlenme vakaları arttı

İŞLETMELER MÜHÜRLENDİ

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kaymakamlık açıklamasında, "Yaşanan üzücü olayla ilgili söz konusu ürünün satışının yapıldığı işletme ile yakınında bulunan iki işletme mühürlenmiştir. Gerekli idari ve adli işlem titizlikle yürütülmektedir" bilgisi paylaşıldı.

Zehirlenme şüphesiyle hayatını kaybeden çocukların ailesi konuştu: Müthiş bir ihmal var!Zehirlenme şüphesiyle hayatını kaybeden çocukların ailesi konuştu: Müthiş bir ihmal var!

BAKANLIKTAN HASTANEYE ZİYARET

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Anteplioğlu, tedavi gören öğrencileri hastanede ziyaret ederek onlara geçmiş olsun dileklerini iletti. Müdür Anteplioğlu, ayrıca öğrencilerin durumu hakkında hastane yetkililerinden ve doktorlardan bilgi aldı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Meteoroloji'den 9 il için uyarı: Kar geliyor
Fenerbahçe'de imzalar resmen atıldı: Ali Koç detayı dikkat çekti
Emekliler 2026 yılında artık bu faturayı ödemeyecek
Çevrenize rağmen kilo vermenin sırrı:
Altını tsunami gibi vuracak dalgalanmayı gün gün açıkladı: Uzak durun
Meteoroloji 'çok sert geliyor' diyerek uyardı: Tek tek işaretledi
Ali Koç Silivri'de Mert Hakan Yandaş ile görüştü
Sadettin Saran Aziz Yıldırım'ın isteğini seve seve kabul etti
Sadettin Saran Aziz Yıldırım'ın isteğini seve seve kabul etti
Dünyanın en hızlı treni yola çıkıyor! Saatte 450 km hızla raylar üzerinde bir mermi gibi ilerleyecek
Dünyanın en hızlı treni yola çıkıyor! Saatte 450 km hızla raylar üzerinde bir mermi gibi ilerleyecek
Kadın hakemden Iğdırlı futbolcuya sıradışı hareket
Kadın hakemden Iğdırlı futbolcuya sıradışı hareket
Türkiye
Şikayetçi sıfatıyla çağrılmıştı: Güllü'nün oğlunun ifadesindeki flaş detaylar ortaya çıktı
Şikayetçi sıfatıyla çağrılmıştı: Güllü'nün oğlunun ifadesindeki flaş detaylar ortaya çıktı
Son Dakika | MHP'li belediye başkanının makam odasında dinleme cihazı soruşturmasında flaş gelişme
Son Dakika | MHP'li belediye başkanının makam odasında dinleme cihazı soruşturmasında flaş gelişme