Yılbaşında geliyor: Gümrük ücretlerine yeni tarife

Ticaret Bakanlığı, 2025 yılı yeniden değerleme oranının yüzde 25,49 olarak belirlenmesi üzerine gümrük mevzuatındaki parasal sınırları revize etti. Güncellemeler, Resmî Gazete'de yayımlanan bir Gümrük Genel Tebliği ile duyuruldu.

GÜMRÜKTE USULSÜZLÜK CEZASI 1.494 TL OLDU

Gümrük Kanunu'nun 241'inci maddesi ile Gümrük Yönetmeliği'nin 584'üncü maddesinde düzenlenen usulsüzlük cezasının tutarı güncellendi. Her iki düzenlemede de ceza miktarı 1.494 TL olarak belirlendi.

FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETLERİ YENİLENDİ

Fazla çalışma ücretlerinde de değişikliğe gidildi. Buna göre ihracat işlemleri için fazla çalışma ücreti 138 TL, diğer tüm işlemler için bu ücret 325 TL olarak tespit edildi.

TÜRK PLAKALI KAMYONLARA ÖZEL TARİFE

Türk plakalı kamyonlar için belirlenen fazla çalışma ücretlerinde farklı tutarlar uygulanacak. Bu araçlar için ihracatta kamyon başı ücret 325 TL, diğer işlemlerde ise 510 TL olacak.

Gümrük savaşından U dönüşü: Adil ve güçlü ticaret anlaşması yapacağız

YÖNETMELİKTEKİ DİĞER SINIRLAR DA ARTTI

Gümrük Yönetmeliği'nin 500'üncü maddesinde yer alan parasal sınırlar da yükseltildi. Söz konusu tutarlar 4 milyon 730 bin TL ile 47 milyon 397 bin TL aralığına çıkarıldı.

İki üründe gümrük duvarı indirildi!

YÜRÜRLÜK TARİHİ: 1 OCAK 2026

Tebliğ ile açıklanan tüm yeni tutarlar, 1 Ocak 2026 tarihinde yürürlüğe girecek. Düzenlemelerin uygulanmasından ise Ticaret Bakanı sorumlu olacak.