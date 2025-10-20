Gümrük savaşından U dönüşü: Adil ve güçlü ticaret anlaşması yapacağız

ABD Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile yakın zamanda “adil ve güçlü” bir ticaret anlaşmasına varacaklarına inandığını söyledi.

Beyaz Saray’da Avustralya Başbakanı Anthony Albanese ile görüşmesinin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Trump, Çin’in ABD’ye karşı “çok saygılı davrandığını” ve gümrük vergileri yoluyla “büyük miktarlarda ödeme yaptığını” ifade etti.

Trump, Şi Cinping ile Güney Kore’de bir araya gelmeyi planladıklarını belirterek, “Neler yapabileceğimize birlikte bakacağız. Muhtemelen iki ülke için de adil bir anlaşmaya varacağız.” dedi.

Sözlerine “Güney Kore’den ayrıldığımızda çok güçlü bir ticaret anlaşması yapmış olacağımızı düşünüyorum. Bu hem bizim hem de Çin’in yararına olacak.” şeklinde devam eden Trump, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin daha dengeli hale geleceğini vurguladı.

Bir anlaşma sağlanamaması halinde Çin'e 1 Kasım itibarıyla yüzde 100 ek gümrük vergisi uygulayacağını yineleyen Trump, "Bence bir anlaşma yapacağız. Bizi nadir toprak elementleriyle tehdit ettiler, ben de onları tarifelerle tehdit ettim, ama onları ayrıca başka birçok şeyle de tehdit edebilirim, mesela uçaklarla. Çünkü uçakları için parça bulamıyorlar." diye konuştu.

Trump, Çin'e davet edildiğini de belirterek, gelecek yılın başlarında bu ülkeyi ziyaret etmeyi planladığını dile getirdi.