Altın neden yükseliyor? Madde madde anlattı

Altının ons fiyatı 4 bin doları aşarak tarihi zirvesine ulaştı. Gram altın günlük 100 lira yükselişlere sahne oluyor. Her yeni gün altın fiyatlarında rekorla başlıyor.

Peki bu pek de olağan olmayan yükselişin arkasındaki nedenler neler? Altın neden yükseliyor? Ekonomist Hayri Kozanoğlu, BirGün gazetesinde yayımlanan “10 Maddede Altının Dramatik Yükselişi” başlıklı yazısında, altın fiyatlarını yukarı taşıyan etkenleri detaylandırdı.

Kozanoğlu, küresel ekonomideki belirsizliklerin, jeopolitik gerginliklerin, düşük faiz politikalarının ve servet eşitsizliğinin artmasının altına ilgiyi rekor seviyelere çıkardığını vurguladı.

“ALTIN, KAPİTALİZMİN KRİZ DÖNEMLERİNİN GÜVENLİ LİMANI”

Kozanoğlu, kapitalizmin krizleri derinleştikçe altına yönelimin arttığını belirterek, “Altın, her zaman kötü zamanların kazananı oldu” ifadelerini kullandı.

1971’de ABD’nin dolar-altın standardını kaldırdığı Bretton Woods sisteminin çöküşü, ardından gelen petrol krizleri ve 70’li yıllardaki yüksek enflasyonun altını cazip hale getirdiğini hatırlattı.

1980’lerdeki sıkı para politikalarıyla altının “fetret devrine” girdiğini, ancak 2000’lerden sonra yeniden parladığını söyleyen Kozanoğlu, “Altın 1000 dolar eşiğini 2008 küresel kriziyle, 2000 doları pandemi döneminde, 3000 doları ticaret savaşları sırasında geçti. Şimdi ise 4 bin doları aştı” dedi.

SERVET EŞİTSİZLİĞİ VE FONLARIN ALTINA YÖNELMESİ

Ekonomist Kozanoğlu’na göre, neoliberal politikalar gelir uçurumlarını derinleştirdi. Dünyanın en zengin yüzde 1’inin ortalama servetinin 13,7 milyon dolar olduğuna dikkat çekerek, “Bu kesim farklı yatırım araçlarına yöneliyor. Arzı sınırlı olan altın, doğal olarak bu ilgiyle değer kazanıyor” ifadelerini kullandı.

Ayrıca, emeklilik ve sigorta fonları gibi büyük yatırımcıların portföylerine altını dahil etmeye başlamasının da fiyatları yukarı taşıdığını belirtti.

“JEOPOLİTİK GERİLİMLER VE MERKEZ BANKALARININ ALTIN ATAĞI”

Kozanoğlu, ABD’nin Rusya’nın finansal varlıklarını dondurması ve Çin’le süregelen güç rekabetinin, dünya genelinde güven krizini derinleştirdiğini söyledi.

Bu durumun, merkez bankalarının rezervlerinde altına daha fazla yer vermesine yol açtığını belirterek şu bilgileri paylaştı:

“Merkez bankalarının elinde yaklaşık 37 bin ton altın bulunuyor. Bunun 639 tonu Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’na ait. Özellikle Küresel Güney ülkeleri son yıllarda altın alımlarını artırdı.”

“TRUMP’IN POLİTİKALARI ALTIN TALEBİNİ TETİKLİYOR”

Kozanoğlu, eski ABD Başkanı Donald Trump’ın açıkladığı yeni gümrük tarifeleri ve agresif dış politika söylemlerinin de yatırımcıları tedirgin ettiğini dile getirdi.

“Trump’ın Çin’e yönelik tehditleri ve yeni ticaret savaşları ihtimali, altına kaçışı yeniden hızlandırdı” dedi.

“YÜKSEK ENFLASYON VE DÜŞÜK FAİZ ALTINI DESTEKLİYOR”

Ekonomiste göre, küresel ekonomide düşük faiz döneminin yeniden başlaması altına avantaj sağlıyor. “Faiz getirisi olmayan altın, düşük faiz ortamında daha cazip hale geliyor. Ayrıca enflasyonun kalıcı hale gelmesi paradan kaçışı hızlandırıyor” ifadelerini kullandı.

ABD Merkez Bankası’nın (FED) faiz indirimlerine devam etmesinin beklendiğini belirten Kozanoğlu, bu durumun doları zayıflatarak altının cazibesini artırdığını söyledi.

“TEKNOLOJİ SEKTÖRÜNDEKİ TALEP DE ETKİLİ”

Kozanoğlu, altının sanayi ve teknoloji alanındaki kullanımına da dikkat çekti:

“Altın, paslanmaz ve iletken yapısı nedeniyle akıllı telefon, bilgisayar, yarı iletken ve otomotiv sektörlerinde vazgeçilmez. Küresel altın talebinin yüzde 15’i bu sektörlerden geliyor.”

“ETF VE TÜREV PİYASALARI ALTINA ERİŞİMİ KOLAYLAŞTIRIYOR”

Altın yatırımının artık daha kolay hale geldiğini belirten Kozanoğlu, borsada işlem gören ETF fonlarına yönelik ilgiyi örnek gösterdi:

“Yalnızca eylül ayında altın ETF’lerine 13 milyar dolarlık giriş oldu. Bu yıl toplamda 60 milyar doların üzerinde yatırım yapıldı.”

Ayrıca türev piyasalar ve kaldıraçlı işlemler yoluyla altına yönelik spekülatif talebin de arttığını vurguladı.

“ÇİN VE HİNDİSTAN TALEBİ GÜÇLENDİRİYOR”

Kozanoğlu, özellikle Çin ve Hindistan’daki gelir artışının altın talebini canlı tuttuğunu belirterek, “Bu iki ülke dünya nüfusunun üçte birini oluşturuyor. Düğün sezonlarında altına olan yoğun talep fiyatları destekliyor” dedi.

Buna karşılık Japonya ve Fransa gibi büyük ekonomilerdeki siyasi belirsizliklerin de yatırımcıları güvenli liman arayışına yönelttiğini ifade etti.

“YATIRIMCI PSİKOLOJİSİ: FOMO ETKİSİ”

Altın fiyatlarının hızla yükselmesiyle yatırımcı psikolojisinin de devreye girdiğini belirten Kozanoğlu, şu değerlendirmeyi yaptı:

“Borsalarda ‘momentum etkisi’ dediğimiz durum yaşanıyor. Fiyat yükseldikçe yatırımcılar bu trendin devam edeceğine inanıyor. Özellikle bireysel yatırımcılar ‘treni kaçırma korkusu’ (FOMO) ile altına yöneliyor.”

“ALTININ YÜKSELİŞİ TESADÜF DEĞİL”

Ekonomist Hayri Kozanoğlu, tüm bu nedenlerin altındaki ortak noktanın küresel sistemdeki kırılganlıklar olduğunu vurguladı:

“Altının dramatik yükselişi, tesadüf değil. Kapitalizmin krizleri derinleştikçe, insanlar ve ülkeler yeniden güvenli liman olarak altına sığınıyor.”