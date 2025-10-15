Altın tüm zamanların rekorunu kırdı!

Altın fiyatlarında yaşanan büyük ralliler, gümüşün tüm zamanların en büyük yükselişini kaydetmesi şaşkınlıkla izleniyor. Küresel gerilimlerle sarsılan piyasalarda belirsizlik ortamı güvenli liman olarak görülen altını her güne yeni bir rekorla başlıyor.

Altında rekor üstüne rekor

BİR GÜNDE DEVASA ARTIŞ

Dün 5 bin 619 lira ile rekor kıran gram altın bugün sabah 5 bin 640 liraya çıkarak yeni rekor kırdı. Ons altın da 4 bin 190 dolara çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

ALTIN FİYATLARI

15 Ekim saat 08:55 itibariyle altın fiyatları şu şekilde:

Gram altın % 1,17

ALIŞ(TL) 5.633,60

SATIŞ(TL) 5.634,28

Çeyrek Altın % 1,07

ALIŞ(TL) 9.414,00

SATIŞ(TL) 9.525,00

Altın (ONS) % 1,19

ALIŞ($) 4.190,67

SATIŞ($) 4.191,19

Alım-satım yapacaklar ise altını ne zaman almalarının doğru olacağını merak ediyor. Uzmanlar uluslararası gelişmelere işaret ediyor. Gazze'de ateşkesin sağlanmasına rağmen Trump, Netanyahu, Putin gibi liderlerin açıklama ve kararları halen küresel piayaslara güven vermiyor.

Son örneği ise ABD'nin Çin'e getirdiği yüzde 10'lük ek gümrük vergisi oldu. Ateşkes anlaşması ile sağlanan ılımlı ortam hem kırılgan dengelerin yarattığı riskle hem ek vergi gibi kararlarla hemen sarsılabiliyor.

Altın fiyatını belirleyecek üç bilinmezi açıkladı: Mahfi Eğilmez'den kritik uyarı

Haliyele yükseliş tersine dönerse kayıp yaşama endişesi ile alım satım yapacaklar temkinli.

ABD’li yatırım bankası Bank of America'dan (BofA) çarpıcı bir tahmin geldi.

YUKARI YÖNLÜ REVİZE ETTİ

BoFa değerli metaller için fiyat tahminlerini rekor seviyelere çıkardı. Banka, altın ve gümüşteki yükseliş trendinin önümüzdeki dönemde de süreceğini belirterek 2026 yılı için tahminlerini yukarı yönlü revize etti.

Fransa'nın önde gelen bankası Societe Generale ise 2026 tahminini tüm zamanların en yüksek seviyesi olarak açıkladı. Banka ons altının 5 bin dolara yükseleceğini öngördü.

Altın için duyulmamış tahmin! Dev banka tarih verdi

BofA’nın yayımladığı rapora göre, altının ons fiyatı 5.000 dolara, gümüşün ons fiyatı ise 65 dolara ulaşabilir. Banka ayrıca 2026 yılı için ortalama fiyat beklentisini altında 4.400 dolar/ons, gümüşte 56,25 dolar/ons olarak açıkladı.

NEDEN YÜKSELİYOR

Değerli metallerde rallinin sürmesinin, jeopolitik belirsizlikler, düşük reel faiz ortamı ve merkez bankalarının altın alımlarındaki artıştan kaynaklandığı vurgulandı.