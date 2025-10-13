Altında rekor üstüne rekor

Küresel piyasalarda kar realizasyonlarının ardından yeniden yükseliş ivmesi kazanan altın, Çin’in nadir toprak elementleri ihracatına kısıtlama getirmesi ve ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin’e yönelik vergilere ek olarak yüzde 100 gümrük vergisi kararı almasıyla birlikte yönünü tekrar yukarı çevirdi.

ALTINDA REKOR ÜSTÜNE REKOR

Yurt serbest piyasada gram altın 5 bin 483 lira ile rekor kırarken, ons altın 4 bin 77 dolarla rekor kırdı. Kapalı Çarşı'da ise gram altın 5 bin 728 lira, çeyrek altın ise 9 bin 363 liradan işlem görüyor.

Değerli metallerden olan ve son dönemde sert sıçramalar yaşanan gümüşün onsu 51,69 ile yeni haftaya rekorla başladı.

ALTINDA BEKLENTİLER

Analistler, ons altının geçen hafta 3.950 dolar seviyesine kadar geriledikten sonra yeniden yükselişe geçtiğini belirtiyor.

Uzmanlara göre, bu seviyenin kısa vadede güçlü bir destek olarak korunması durumunda, mevcut piyasa koşullarında altındaki yükseliş eğiliminin sürmesi olası görünüyor.

Altın yatırımcısı için kritik soru: Alım için doğru zaman mı? İslam Memiş yanıtladı

ABD-Çin geriliminin artması güvenli liman altına olan talebi de artıyor. Ayrıca bu hafta Washington'da yapılacak IMF ve Dünya Bankası toplantıları da yakından takip edilecek.