Altın yatırımcısı için kritik soru: Alım için doğru zaman mı? İslam Memiş yanıtladı
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın fiyatlarının yüksek seviyelerde seyrettiğini vurgulayarak yatırımcılara aceleci davranmamaları ve alım için olası bir düzeltme sürecini beklemeleri yönünde tavsiyede bulundu.

Altın fiyatlarındaki hızlı yükselişin ardından piyasada bir duraklama görülse de yatırımcıların gözü hala altında. Rekor seviyelere ulaşan fiyatlar, küçük yatırımcıyı “almalı mı, satmalı mı?” ikilemine sürükledi.

Nefes gazetesine değerlendirmelerde bulunan Memiş, mevcut fiyatların oldukça yüksek seviyelerde seyrettiğini belirterek, alımlarda fiziki altını önerdi.

“Bu vereceğim cevaba ekonomi yönetimi çok kızıyor ama ben fiziki altından tarafım. Vatandaşa da fiziki altın almalarını öneriyorum. Ancak ekonomi yönetimi yastık altı birikimlerine karşı çıkıyor. ‘Devlete katkısı yok’ diyor, ‘enflasyona neden oluyor’ diyor. Merkez Bankası altın stoklarken millet neden stoklamasın?” ifadelerini kullandı.

Benzer şekilde Merkez Bankası’nın her ay dolar cinsinden rezerv artışı açıkladığını hatırlatan Memiş, “Vatandaş niye dolar almasın?” dedi.

"ARTIK FİLMİN RENGİ NETLEŞTİ"

İslam Memiş, piyasadaki fiyat düzeltmelerinin yatırımcılar için alım fırsatı sunduğunu söyledi. “Kripto para piyasasında yaşanan sert düşüşler, piyasanın savaş fiyatlaması içinde değil, manipülasyon fiyatlaması içinde olduğunu gösterdi. Artık filmin rengi netleşti. Altının ons fiyatında 3 bin 900, 3 bin 800 ve 3 bin 720 dolar seviyeleri destek noktaları. Bu seviyelerin çeşitli bahanelerle piyasalarda mutlaka görüleceğini düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

İŞÇİLİK MALİYETLERİ YÜKSELDİ

Kapalıçarşı piyasasında artan işçilik oranlarına da değinen Memiş, “Geçen hafta bir kilogram külçeye 11 bin 500 dolar işçilik geldi. Diğer ülkelere göre bir kilo altını 11 bin 500 dolar daha pahalıya satın aldık” ifadelerini kullandı.

"YATIRIMCI KENDİNİ KORUMALI" UYARISI

Piyasalarda sert dalgalanmaların süreceğini belirten Memiş, “Bir hafta boyunca sert yükselişler, ardından sert düşüşler görülecek. Bütün yatırım araçlarında bu durum geçerli olacak. O yüzden yatırımcıların mutlaka kendini koruması gereken bir sürece girdik” uyarısında bulundu.

Kişisel olarak mevcut fiyatlardan alım yapmayacağını belirten İslam Memiş, piyasadaki dalgalanmanın durulmasını beklemeyi tercih ettiğini ifade etti.

Memiş, “Şimdi talep yoğun, insanlar işçiliğe bakmıyor, fiyata bakmıyor altın almaya çalışıyor. Ben şunu sorguluyorum. Niye ısrarla gram altın alıyorsunuz? Neden çeyrek altın almıyorsunuz? Darphanede üretilen çeyrek, yarım, tam ve Cumhuriyet altınında işçilik yok, gram altında işçilik var.” ifadelerini kullandı.

