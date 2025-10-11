En düşük emekli maaşı 2 çeyrek altın etmiyor!

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, ekonomik gidişata dikkat çekerek “çeyrek altın” hesabı yaptı. Babacan, çeyrek altın fiyatlarının 9 bin 500 liraya ulaştığını belirterek, “Şu anda en düşük emekli aylığı ile 2 çeyrek altın alamıyorsunuz” dedi.

“200 TL İLE ARTIK 3 ÇEYREK ALTIN ALMAK MÜMKÜN DEĞİL”

200 TL’nin tedavüle çıktığı 2009 yılına atıfta bulunan Babacan, o dönemde bu banknotla 3 çeyrek altın alınabildiğini hatırlattı. “Bu 200 TL ilk çıktığında 134 dolar ediyordu, şimdi 5 dolar bile etmiyor. Hani derler ya para pul oldu, gerçekten öyle” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçmişte yaptığı “çay-simit” hesabına atıfta bulunan Babacan, bu kez “çeyrek altın hesabı” üzerinden vatandaşın alım gücündeki kaybı gündeme taşıdı.

"İKİ METAL PARÇASI 19 BİN LİRA"

Babacan, 200 TL ve iki çeyrek altın göstererek şunları kaydetti:

"200 TL, tedavüle ilk çıktığında 134 dolar ediyordu şimdi 5 dolar etmiyor. Hani para pul oldu derler ya 5 dolar etmiyor. Çeyrek altın olmuş 9 bin 500 TL. Şu anda en düşük emekli aylığı ile 2 çeyrek altını alamıyorsunuz. Bu 200 TL ilk tedavüle çıktığında bu 200 TL ile 3 çeyrek altın alabiliyordunuz. Şu anda böyle bir şey mümkün mü ? Asgari ücret 22 bin TL, şu iki metal parçası 19 bin TL. Memleketi getirdikleri durum bu."