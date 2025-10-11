Piyasalar alt-üst, altın yeniden zirvede! Yeni rekorlar yolda mı?

Zülal Koçer - halktv.com.tr

Altın fiyatları haftalardır tarihi rekorlar kırıyordu. Üstelik sadece rekor da değil, ralli yaparak görülmedik yükselişlere sahne oluyordu.

Ancak dün günlerce süren yükselişin yerini sert bir düşüş aldı. Ons ve gram altın, Gazze’de İsrail ve Hamas arasında sağlanan ateşkes anlaşması ve ABD dolarının güçlenmesi ile sert düşüş yaşadı.

Altın rekor kırdıkça Türkiye kaybetti: Ünlü ekonomist cebinizden çıkan parayı açıkladı

Jeopolitik gerginliğin azalmasıyla birlikte yatırımcılar güvenli liman olan altından çıkış yaptı ve kâr realizasyonuna döndü.

GERİ ÇEKİLME KISA SÜRDÜ!

Ancak dün yaşanan bu geri çekilme kısa sürdü. Altın fiyatları yeniden yükselişe geçti. Fiyatlarda yaşanan hareketlilik uzmanlar tarafından "normal değil" diye yorumlanıyor.

Altın ve TL'de olağan dışı hareketlilik

Donald Trump başta olmak üzere, uluslararası arenadaki siyasi dengelerde belirleyici ağırlığı olan liderlerin açıklama ve kararları küresel piyasaları yakından etkiliyor. Liderlerin açıklamalarının yarattığı risk algısı piyasalarda belirsizliği tırmandırıyor.

Hal böyle olunca belirsizliğe karşı güvenli liman arayışı hız kazanıyor. Altın bu ortamda yükselişe geçse de, art arda gelen rekor ve ralliler normal olarak yorumlanmıyor. Üstelik öngörülmezliği de beraberinde getiriyor.

ALTIN ALMALI MI?

Alım satım yapacaklar, zirvedeki altını ne zaman almak gerektiği sorusuna yanıt arıyorlar. Ancak daha önceleri, bazı düzeltme seviyelerine işaret ederek alım fırsatı olabileceğini söyleyen uzmanlar bu kez net bir seviye gösteremiyor.

Dün, ateşkes anlaşmasının ardından düşüşe geçen ve sakinleşeceği tahmin edilen altın yeniden yükselişe geçti. Kısa vadede dahi altının rotası öngörülemez durumda. Ekonomist Mahfi Eğilmez'in şu değerlendirmesi dikkat çekici:

"Gazze'deki olumlu gelişmeler sonrası düşüşe geçen altın fiyatındaki düşüş yavaşladı, gümüş fiyatı yükseliyor. Trump, Putin ve Netanyahu varken bu dünyanın nereye gideceği, risklerin ne zaman artacağı ya da düşeceği öngörülemez. Karar alırken acele etmemekte yarar var."

Özetle piyasalarda belirsizlik halen yüksek seviyede ve altın fiyatlarında yüksek seyir sürüyor.

ALTIN FİYATLARI NE DURUMDA?

11 Ekim 2025 Cumartesi günü itibariyle altın fiyatları şu şekilde:

Gram altın % 1,25

ALIŞ(TL) 5.403,76

SATIŞ(TL) 5.404,54

Çeyrek Altın % -0,04

ALIŞ(TL) 9.148,00

SATIŞ(TL) 9.262,00

Altın (ONS) % 1,05

ALIŞ($) 4.018,32

SATIŞ($) 4.018,90