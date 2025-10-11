Altın rekor kırdıkça Türkiye kaybetti: Ünlü ekonomist cebinizden çıkan parayı açıkladı

Altında yaşanan ralli, piyasaların düzeltme yapmasının ardından rekorlarına ara verdi. Yılın başından bu yana yüzde 80'e yakın değer kazanan altının yerli yatırımcının yüzünün gülmesi kısa sürdü.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın "altın cinsinden" borçlanması milyarlarca dolarlık maliyet artışına neden oldu. Rekortmen maden altına endeksli borçlanmanın maliyeti hesaplayan ünlü ekonomist Ömer Rıfat Gencal, Hazine üzerinden vatandaşa binen yükü de ortaya çıkardı.

ÜNLÜ EKONOMİST CEBİNİZDEN ÇIKAN PARAYI AÇIKLADI

Ekonomist Ömer Rıfat Gencal’in yaptığı hesaplamaya göre; Hazine’nin altın borçlanmasının kamuya 1 yıllık maliyeti 9 milyar 272 milyon dolar oldu. Gencal, sosyal medyada yaptığı paylaşımda Hazine’nin Şubat 2024 ile Mayıs 2025 tarihleri arasında 14 milyar 706 milyon dolarlık altın borçlanması yaptığını hesapladı.

Bu dönemde altının rekor üstüne rekor kırmasıyla Hazine’nin altın borçlanması için yapacağı geri ödemenin 23 milyar 979 milyon dolara ulaştığını açıklayan Gencal, “Hazine’nin altın borçlanmasının dolar cinsinden yıllık maliyeti yüzde 57.8 seviyesinde. Bu borçlanmalarda oluşan 9.3 milyar dolarlık ek maliyet Hazine’nin, yani vatandaşın, üzerine binmiştir” dedi.

ALTIN REKOR KIRDIKÇA TÜRKİYE KAYBETTİ

Gencal, 24 milyar dolara yaklaşan borç geri ödemesinin önemli bir kısmının 2026’da yapılacağını hatırlattı. Gencal “Ons altındaki her 50 dolarlık artış, borç yükünü 330 milyon dolar artırıyor. Hindistan dışında altınla borçlanan ülke yok” yorumunu yaptı.

Ekonomist Kerim Rota da dövizle borçlanmaya ‘ilk günah’ adının verildiğini söyleyerek “İlk günah 2018’de işlendi ve iç borçlanmada sıfıra kadar inen döviz payı hızla yükseldi. İç borçlanmanın TL ile yapılması lazımdı. Bankalar zaten Hazine’ye borcu getiriyorken altın ve döviz riskini almak zorunda değildik” ifadesini kullandı.

"MERKEZ'İN REZERV ARTIŞI SAHTE BİR İLLÜZYON"

Ekonomistler, hatalı politikaların 9.3 milyar dolarlık maliyet oluşturduğunu, diğer yandan ilkokuldan lise sona kadar devlet okullarında öğrencilere bir öğün yemek vermenin yıllık maliyetinin yalnızca 4-5 milyar dolar seviyesinde olduğunu hatırlattı.

Altındaki rekorlar Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın bütçesini zorlarken, Merkez Bankası’nın (TCMB) rezervlerini ise büyütmeye devam ediyor. Finansal danışmanık şirketi Capital Economics’e göre TCMB’nin rekor seviyeye ulaşan rezervlerindeki artış büyük oranda altın fiyatlarındaki yükselişle ilişkili.

TCMB’nin altın rezervinin 1 yılda yüzde 10 artarak 640 tona ulaştığının hatırlatıldığı raporda, “Altındaki yükselişin TCMB rezervini 30 milyar dolar artırması sahte bir illüzyon yaratıyor” denildi.