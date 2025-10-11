Bu da bedava altın kuyruğu: Kuyumcunun kampanyası izdiham yarattı

Kocaeli İzmit'te Fethiye Caddesi'ndeki kuyruğu görenler gözlerine inanamadı. Kalabalık giderek arttı ve adeta izdihama yol açtı.

Bunun nedeni bir kuyumcunun "Oyuncak kapma makinesi"ni "Altın kapma makinesi"ne dönüştürmesiydi.

Makinenin içinde altın ve gümüş takılar ve saatler koyuldu. Bunları bedava almak isteyenler sırayla şanslarını denerken, kalabalık bir anda caddeyi doldurdu.

ALIŞVERİŞ ŞARTI YOK

Özgür Kocaeli'deki habere göre Takı Kuyumculuk'un genel koordinatörü Mahsun Öktem, çekilişe katılmak için alışveriş yapma şartı bulunmadığını söyledi.

Öktem, "Sırası gelen şansını deneyebilir. Tamamen ücretsiz bir şekilde altın, gümüş veya saat kazanabilirler" dedi.

Piyasalar alt-üst, altın yeniden zirvede! Yeni rekorlar yolda mı?

Öktem, İzmit, Gebze, Körfez, Darıca, Çayırova ve Dilovası’nda şubeleri bulunan toplam 15 mağazalı kurumun dönem dönem her mağazada bu etkinliği gerçekleştirdiğini belirtti.

Fethiye Caddesi'nde pek çok vatandaş bu etkinliğe katılarak uzun kuyruklar oluşmasına neden oldu.