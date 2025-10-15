JPMorgan CEO'sundan çarpıcı altın yorumu: 10 bin doları da bulabilir

JPMorgan CEO'sundan çarpıcı altın yorumu: 10 bin doları da bulabilir
Yayınlanma:
Altın fiyatları soluksuz tırmanırken, dünyanın önde gelen finans kuruluşu JPMorgan'ın CEO'su Dimon'dan dikkat çeken bir açıklama geldi.

ABD’nin önde gelen finans kuruluşlarından JPMorgan Üst Yöneticisi (CEO) Jamie Dimon, küresel belirsizlik ortamında altının cazibesinin giderek arttığını belirterek yatırımcıların altın bulundurmasının artık “yarı-rasyonel” bir davranış olduğunu söyledi.

“ALTIN TUTMANIN HÂLÂ MANTIĞI VAR”

Dimon, son dönemde yaşanan hızlı yükselişlere rağmen altın tutmanın hâlâ anlamlı olduğunu dile getirdi.

Değerli metalin ucuz mu yoksa pahalı mı olduğuna dair kesin bir yargıya varmanın zor olduğunu vurgulayan Dimon, “Ben bir altın yatırımcısı değilim ancak altını elde tutmanın yüzde 4 civarında bir maliyeti var. Yine de bu gibi dönemlerde altın fiyatı rahatlıkla 5 bin ya da 10 bin dolara kadar yükselebilir. Portföyde bir miktar altın bulundurmak, yarı-rasyonel bir tercih haline geldi” ifadelerini kullandı.

VARLIK FİYATLARINA DA DİKKAT ÇEKTİ

Dimon ayrıca, genel varlık fiyatlarının da tarihi zirvelere yakın olduğunu belirterek yatırımcıları uyardı. “Şu anda piyasadaki değerlemeler neredeyse tüm varlık sınıflarında oldukça yüksek seviyelerde. Bu durum, yatırım kararlarında temkinli olunması gerektiğine işaret ediyor” dedi.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

