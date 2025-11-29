İki üründe gümrük duvarı indirildi!

Yerli üretimdeki düşüş sonrası yeşil mercimek ve yulaf ithalatında gümrük vergileri 30 Nisan 2026'ya kadar aşağı çekildi.

Kulislerde itiraf ettiler! "İthalat lobisi olmasaydı et fiyatları yüzde 50 daha ucuzdu"

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile İthalat Rejimi'nde değişikliğe gidildi. Kuraklık ve üretim plansızlığı nedeniyle rekolte düşünce, çare dışarıdan alımda bulundu. Gıdaya uygun fiyata erişelmesi gerekçe gösterilen düzenlemeye göre, yeşil mercimeğin gümrük vergisi yüzde 19,3'ten yüzde 10'a, yulafın vergisi ise yüzde 130'dan yüzde 30'a düşürüldü.

Bu indirimli tarifeler 30 Nisan 2026 tarihine kadar geçerli olacak.

BAKANLIKTAN 'ÜRETİM DÜŞTÜ' AÇIKLAMASI

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Türkiye'de yaşanan olumsuz iklim koşullarının üretimi vurduğu belirtildi. Bakanlık, spekülatif fiyat artışlarının önüne geçmek ve sanayicinin hammadde ihtiyacını karşılamak için bu adımı attığını savundu.

Bakanlık açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Ramazan ayı öncesinde gıda sektöründe faaliyet gösteren sanayicimizin ihtiyacı olan girdiyi sorunsuz şekilde tedarik edebilmesi ve vatandaşlarımızın söz konusu ürünler ile bunlardan mamul gıdalara uygun fiyatla ulaşabilmesi, bu yolla söz konusu gıda ürünlerinde arz güvenliği ile fiyat istikrarının sağlanması için Tarım ve Orman Bakanlığımızın konuya ilişkin görüşleri de dikkate alınarak bir dizi yeni düzenlemenin ivedilikle yapılması gereği hasıl olmuştur. Bu itibarla yeşil mercimek ithalatında yüzde 19,3 olan gümrük vergisi, vatandaşlarımızın uygun fiyatlı gıdaya erişebilmesi ve yerli üreticinin korunmasını da sağlayacak şekilde ürünün hasat dönemi gözetilerek 30 Nisan'a kadar yüzde 10 olarak yeniden düzenlenmiştir."

YULAF VE NOHUTTA SON DURUM

Sadece mercimek değil, nohut üretimindeki sıkıntı da radara girdi. Nohut için arz-talep dengesini gözetmek adına "kayda alma" uygulaması başlatıldı. Yulaf üretimindeki düşüşün sanayiciyi zora soktuğu belirtilerek, ekmek ve bisküvi gibi ürünlerdeki olası zamların önüne geçilmeye çalışıldığı ifade edildi.

Açıklamanın devamında şu detaylar paylaşıldı: