Eski muhtar kendi bahçesinde ölü bulundu

Kocaeli'nin İzmit ilçesine bağlı Eseler Mahallesi'nde bir kişinin kaybolduğuna dair jandarmaya ihbar yapıldı. Bildirim, eski muhtarlardan 64 yaşındaki Sadık Savurtaş'tan bir süredir haber alınamaması üzerine yakınları tarafından yapıldı.

JANDARMA VE YAKINLARI ARAMA BAŞLATTI

Durumun bildirilmesinin hemen ardından jandarma ekipleri harekete geçti. Savurtaş'ın yakınları ve mahalle sakinlerinin de katılımıyla bölgede geniş çaplı arama çalışması başlatıldı.

BAHÇEDE HAREKETSİZ HALDE BULUNDU

Yapılan aramalar sonucunda Sadık Savurtaş, kendisine ait olan bahçe içerisinde hareketsiz bir durumda bulundu. Durumun tespit edilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri çağrıldı.

SAĞLIK EKİPLERİ HAYATINI KAYBETTİĞİNİ DOĞRULADI

Olay yerine gelen sağlık personeli, Savurtaş üzerinde yaptıkları kontrolde yaşam belirtisi olmadığını tespit etti. Yapılan ilk incelemede Savurtaş'ın hayatını kaybettiği resmi olarak belirlendi.

ABD'li yönetmen ve eşi evlerinde ölü bulundu: İkisi de bıçaklanmış!

ADLİ İNCELEMELER BAŞLATILDI

Bölgeye intikal eden İl Jandarma Komutanlığı Olay Yeri İnceleme ekipleri ve bir Cumhuriyet savcısı, ölümün meydana geldiği bahçede gerekli adli soruşturma ve teknik incelemeleri başlattı.

Baba ile kızı evlerinde ölü bulunmuştu! Kahreden gerçek ortaya çıktı

CENAZE ADLİ TIP KURUMUNA GÖTÜRÜLDÜ

Sadık Savurtaş'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin tespit edilebilmesi amacıyla otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna nakledildi. Soruşturma devam ediyor.