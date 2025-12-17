Çekmeköy’de 7 araç birbirine girdi: Yaralılar var

Çekmeköy'de Şile Otoyolu üzerinde bulunan Taşdelen Tüneli içerisinde gece geç saatlerde bir kaza meydana geldi. Zincirleme çarpışma, ilerleyen araçlar arasında gerçekleşti.

İKİ ARAÇ ÇARPIŞTI, ARKADAN GELENLER DUYUAMADI

Olay, saat 00.30 sıralarında tünel içinde seyir halinde olan iki otomobilin çarpışmasıyla başladı. Bu çarpışmanın ardından yolda kalan araçlara, arkadan hızla gelen ve duramayan 5 araç daha çarptı.

7 ARAÇ BİRBİRİNE GİRDİ, 7 KİŞİ YARALANDI

Toplamda 7 aracın karıştığı kazada, araçlarda bulunan 7 kişi çeşitli şiddetlerde yaralandı. Durumu gören diğer sürücüler tarafından acil servise ihbar yapıldı.

Kütahya’da 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 4 kişi yaralandı

ÇOK SAYIDA AMBULANS OLAY YERİNE GELDİ

İhbarın ardından olay yerine polis, itfaiye ve çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılara tünel içinde ilk müdahale yapıldıktan sonra hepsi ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Malatya'da zincirleme trafik kazası

TÜNEL TRAFİĞE KAPATILDI, UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU

Kazanın ardından Taşdelen Tüneli'nin Şile yönündeki gidiş şeridi trafiğe kapatıldı. Araçlar yan yoldan kontrollü bir şekilde yönlendirildiği için bölgede uzun araç kuyrukları meydana geldi. Çarpışan araçlar çekicilerle olay yerinden uzaklaştırıldıktan sonra tüneldeki trafik akışı yeniden normale döndü.