Güllü'nün oğlu kahreden pencere gerçeğini açıkladı

Şarkıcı Güllü, 26 Eylül'de Yalova'nın Çınarcık ilçesinde 6. kattaki evinin üzeri kapalı terasındaki pencereden henüz belirlenemeyen nedenle düşerek hayatını kaybetti.

Olaya ilişkin soruşturma cinayet şüphesiyle sürerken savcılık oğlu Tuğberk Yağız Gülter'in de ifadesini aldı.

GÜLLÜ'NÜN OĞLU KAHREDEN PENCERE GERÇEĞİNİ AÇIKLADI

Tuğberk Yağız Gülter ifadesinde annesinin camdan korktuğunu açıklarken annesinin daha önce yaşadığı bir olay nedeniyle cama yaklaşmak bir yana birinin cama yaklaşmasından dahi tedirgin olduğunu söyledi.

Tuğberk Yağız Gülter'in ifadesindeki o detay şu şekilde:

“Annem pazara çıkacaksa, sinemaya gidecekse içmez, sahnede içer. Hatta bir seferinde sahneden inerken merdivene takılıp kolunu çatlatmıştı. Bazen annem sahneden inerken kendini kaybedecek gibi olur. O zaman biz malkata müziğini açıp anneme bir kaç figür yaptıktan sonra ben omuzuma alıp, hadi sen sahneden inmeyeceksin ben indireyim deyip annemi sahneden indirdiğim olmuştur.

Annem kolunu çatlattığında ben yanında yoktum. Annem camlardan her zaman korkar, hatta temizlikçi kadına bile ‘Aman dikkat et, ben görmeyeyim, ben çıktıktan sonra sen cama çık’ der. Görmeye dayanamaz, hiç kimseyi cama yaklaştırmaz. Çünkü eskiden annem camın üstüne düşmüş ve kolu kesilmiş, o günden beri camdan ve yüksekten hep korkar. Bir kaza olmasından hep endişe eder. Kendisi de açık camdan ürker. Kolay kolay yaklaşmaz ancak kapatmak ya da perdeyi çekmek için vs zorunlu durumlarda yaklaşır.”

"CAM KENARINDA OLMASININ 3 SEBEBİ OLABİLİR"

“Annemin o gün cam açık olmasına rağmen camın orada bulunmasının ancak 3 sebebi olabilir. Bunlardan birincisi açık olan camı kapatmak için olabilir. Çünkü dediğim gibi açık camdan korkardı, camı kapatmak istemiş olabilir. İkinci sebep belki gerçekten söylediği gibi kelebek gibi bir küçük böcek tarzı bir şey vardı, onu öldürmemek için camdan alıp atmak istemiş olabilir.

Üçüncü sebep onu birinin cama bir şekilde götürmüş olmasıdır. Çünkü annem kesinlikle kendisi hiçbir sebep yokken o dar açık camın olduğu yere geçmez, oynamak isterse geniş alana geçmek ister.

Benim ablam odada sürekli sigara içer. O yüzden cam sürekli açıktır. Annem sigara kokusunu sevmediği için genelde de ablama ‘Yine sigara kokutmuşsun odayı, camı aç.’ gibi şeyler söylerdi. Tuğyan'ın odasındaki Tuğyan'ın yatağı bir hafta önce aslında cama paralelmiş. Sonra yatağı cama dikey olarak koymuşlar. O olay anında olduğu gibi. Benim tahminim ablam deli yatar diye annem düşünüp yatağın o şekilde değiştirilmesini istemiştir. Annem yatağın o şekilde olmasına izin vermez.”