Bebek Otel baskınında şok itiraf: Ünlüler tekneyle kaçtı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 8 Ekim'de başlattığı ve ünlüler dünyasını sarsan uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında yeni bilgiler gün yüzüne çıktı. Soruşturma kapsamında tutuklanan Bebek Otel İşletme Müdürü Arif Altunbulak'ın ifadesi, baskın gecesi yaşanan hareketliliği ve "içeriden bilgi sızdırıldığı" şüphesini beraberinde getirdi.

Altunbulak'ın ifadesine göre, 150 jandarmanın narkotik köpekleriyle otele baskın düzenlediği saatten sadece 30-45 dakika önce, mekanda bulunan tanınmış iş insanları, sanatçılar ve spor camiasından bazı isimler teknelerle Bebek sahilinden ayrıldı. Bu kaçışın kamera kayıtlarına da yansıdığı belirtildi.

"KİM HABER VERDİ BİLMİYORUM"

Altunbulak, ifadesinde yaşananları, "Aramadan 45 dakika önce gittiler. Kim haber verdi bilmiyorum" sözleriyle anlattı.

KAÇAK KATLARA "BAKAN" KORUMASI İDDİASI

Bebek Otel, uyuşturucu iddialarının yanı sıra imar durumuyla da tartışılıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı Anıtlar Kurulu’nun incelemesinde, tescilli yapı statüsündeki binaya kaçak kat eklendiği, terasın genişletildiği ve deniz cephesine aykırı yapılar inşa edildiği tespit edilmişti.

İBB, bu kaçak bölümlerin yıkımı için 2025 yılı Temmuz ayını işaret eden bir takvim oluşturmuştu. Ancak 18 Temmuz sabahı yapılması planlanan yıkım, işletme sahiplerinin açtığı dava sonucu gelen "yürütmeyi durdurma" kararıyla engellendi. Dosya aylardır Bölge İdare Mahkemesi’nde beklerken, iddialara göre bir bakanın savcılık nezdinde devreye girerek yıkım onayının çıkmasına engel olduğu öne sürülüyor.

Uyuşturucu soruşturmasında 9 adrese eş zamanlı baskın: Bebek Otel, Klein Phönix...

SORUŞTURMADA NELER OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında daha önce İstanbul genelinde 9 ayrı eğlence mekânına eş zamanlı operasyon düzenlenmişti. Bebek Otel ve Maslak’taki Klein Phonix dahil birçok mekanda aramalar yapılmış, çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilmişti.

Gözaltılar ve tutuklamalar: Operasyonlarda oyuncu Can Yaman, Selen Görgüzel, sunucu Nilüfer Batur Taksöz gibi isimler gözaltına alınmış, model Melisa Şahin tutuklanmıştı.

Bebek Otel'in sahibi tutuklu: Soruşturma kapsamında Bebek Otel’in sahibi yapımcı Muzaffer Yıldırım ile otelin genel müdürü Arif Altunbulak da tutuklanan 26 kişi arasında yer alıyor. Ceyda Ersoy ve sosyal medya fenomenleri de tutuklular listesinde bulunuyor.

Mal varlıklarına el konuldu: Mahkeme, tutuklanan şüphelilerin mal varlıklarına el koyma kararı almıştı.

Test Sonuçları: Gözaltına alınıp serbest bırakılan Şeyma Subaşı ve Aleyna Tilki’nin uyuşturucu test sonuçlarının pozitif çıktığı, oyuncu İrem Sak ve fenomen Danla Bilic’in sonuçlarının ise negatif olduğu kayıtlara geçmişti.

Yakalama kararları: Şevval Şahin, Mert Vidinli ve Kasım Garipoğlu hakkında ise yakalama kararı çıkarılmıştı.

Şüphelilere “uyuşturucu madde kullanmak”, “temin etmek”, “yer sağlamak” ve “fuhşa teşvik” gibi suçlamalar yöneltiliyor.