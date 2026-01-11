DEM Parti'den iktidara 'Barış akademisyenleri' çağrısı

DEM Parti'den iktidara 'Barış akademisyenleri' çağrısı
Yayınlanma:
DEM Parti, 10 yıl önce bugün yayımlanan "Bu Suça Ortak Olmayacağız" bildirisi nedeniyle ihraç edilen akademisyenler için çağrıda bulundu. Yapılan açıklamada, “Toplum vicdanının sesi olan Barış Akademisyenleri derhal görevlerine iade edilmelidir. Barıştan ve akademik özgürlükten vazgeçmeyeceğiz” denildi.

DEM Parti, 10 yıl önce bugün yayımladıkları “Bu suça ortak olmayacağız” başlıklı bildiri sebebiyle ihraç edilen akademisyenlerin görevlerine iade edilmesi için çağrıda bulundu.

Eğitim-Sen: Toplumsal barış için önce KHK'lılar görevlerine iade edilmeliEğitim-Sen: Toplumsal barış için önce KHK'lılar görevlerine iade edilmeli

“BARIŞ DEMEK SUÇ SAYILDI”

DEM Parti’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 10 yıl önce bugün "Bu Suça Ortak Olmayacağız" bildirisini yayımladıkları için ihraç edilen "Barış İçin Akademisyenlerin" göreve iadesini talep etti.

"Barış Akademisyenleri, 10 yıl önce ülkede yaşanan düşük yoğunluklu savaşa ve şiddet politikalarına karşı durdu.” denilen açıklamada, "Barış talep ettikleri için bir kısmı üniversitelerinden atıldı. Bu ülkede barış demek suç sayıldı; savaşın karşısında duranlar cezalandırıldı.” ifadelerine yer verildi.

dem-part.webp

“DERHAL GÖREVLERİNE İADE EDİLMELİDİR”

Açıklamanın devamında, “Oysa bu akademisyenler halkların ortak geleceğini, demokratik bir toplumu ve onurlu barışı savundular. Toplum vicdanının sesi olan Barış Akademisyenleri derhal görevlerine iade edilmelidir. Barıştan ve akademik özgürlükten vazgeçmeyeceğiz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak:ANKA

