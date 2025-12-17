Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı: Kar ve rüzgar 'kuvvetli' geliyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, yurt genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Özellikle Marmara ve İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz bölgesi ile Ankara, Çankırı, Batman, Siirt ve birçok doğu ilinde yağışlı bir hava öngörülüyor.

BATI KARADENİZ’DE KUVVETLİ KAR BEKLENTİSİ

Kıyı bölgelerde yağmur ve sağanak, iç kesimlerde ise karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde yağışlar bekleniyor. Batı Karadeniz'in yüksek kesimlerinde yer yer kuvvetli kar yağışı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde pus ve yer yer sis görülecek.

Meteoroloji'den kuvvetli sağanak ve tipi uyarısı!

AKDENİZ’DE KUVVETLİ RÜZGAR

Hava sıcaklıklarının iç kesimlerde 2 ila 4 derece azalması, diğer yerlerde ise önemli bir değişiklik olmaması bekleniyor. Rüzgar genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek. Akdeniz'in iç kesimlerinde ise kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) rüzgar öngörülüyor.

Meteoroloji 'çok sert geliyor' diyerek uyardı: Tek tek işaretledi

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yetkililer, Batı Karadeniz yükseklerinde beklenen kuvvetli kar nedeniyle oluşabilecek buzlanma, don, tipi ve ulaşım aksaklıklarına karşı vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaya çağırdı.

Akdeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli rüzgar beklendiğinden, bu durumun yol açabilecek olumsuzluklara karşı da aynı şekilde dikkatli olunması gerektiği bildirildi.

BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin güney ve doğusunda pus ve yer yer sis bekleniyor.

Bursa °C, 10°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

Çanakkale °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

İstanbul °C, 11°C

Çok bulutlu, hafif sağanak yağışlı

Kırklareli °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

A.Karahisar °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu

Denizli °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

İzmir °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

Muğla °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, batısı yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor. Rüzgarın, bölgenin iç kesimlerinde rüzgarın kuzey kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi tahmin ediliyor.

Adana °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

Antalya °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

Hatay °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

Isparta °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu ile Ankara ve Çankırı çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

Ankara °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif yağmurlu

Eskişehir °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu

Kayseri °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu

Konya °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağmur ve sağanak, yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların yükseklerinde yer yer kuvvetli kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

Bolu °C, 5°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yükseklerinde yer yer kuvvetli kar şeklinde olması bekleniyor.

Düzce °C, 9°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yükseklerinde yer yer kuvvetli kar şeklinde olması bekleniyor.

Sinop °C, 13°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

Zonguldak °C, 11°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yükseklerinde yer yer kuvvetli kar şeklinde olması bekleniyor.

ORTA VE DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerinde yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi tahmin ediliyor.

Amasya °C, 10°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu

Rize °C, 13°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

Samsun °C, 13°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

Trabzon °C, 11°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sonra Erzincan, Erzurum, Tunceli, Bingöl, Muş, Kars, Ağrı ve Bitlis çevrelerinin aralıklı karla karışık yağmurlu ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde pus, yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

Erzurum °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı karla karışık yağmurlu ve kar yağışlı

Kars °C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra aralıklı karla karışık yağmurlu ve kar yağışlı

Malatya °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu

Van °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu, kuzey kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Siirt ve Batman çevreleri ile Diyarbakır'ın doğu ilçelerinin aralıklı yağmurlu, yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde kuzey kesimlerinde pus, yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

Batman °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sonra aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu

Diyarbakır °C, 10°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, doğu ilçeleri yağmurlu

Gaziantep °C, 11°C

Az bulutlu

Mardin °C, 8°C

Az bulutlu