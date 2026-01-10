Anne ve kızın cesetleri çarşafa sarılı bulunmuştu: Korkunç cinayette kan donduran detaylar ortaya çıktı!

Emniyet ekiplerinin yaptığı teknik incelemeler, paralı asker olduğu belirtilen Kuslevic’in cinayeti işledikten sonra hemen kaçmadığını ortaya koydu. Zanlının, olay yerinde yaklaşık 4,5 saat kalarak evdeki delilleri yok etmek için temizlik yaptığı belirlendi. Kuslevic’in daha sonra anne ve kızın cansız bedenlerini çarşafa sararak eski eşine ait otomobilin bagajına yüklediği tespit edildi.

CESETLER BAGAJDAYKEN OTELE GİRİŞ YAPMIŞ

Soruşturmanın en çarpıcı detayı ise zanlının cesetleri yok etmeden önceki rotası oldu. Kuslevic’in, bagajında cesetlerin bulunduğu araçla yanına 5 yaşındaki oğlunu da alarak sabaha karşı saat 03.50 sıralarında bir otele gittiği, yaklaşık 20 dakika sonra otelden ayrılarak cesetleri İçmeler mevkisindeki uçuruma attığı ve ardından tekrar otele döndüğü kamera kayıtlarıyla saptandı.

VELAYET ANLAŞMAZLIĞI VE UZAKLAŞTIRMA KARARLARI

Cinayetin arkasındaki temel nedenin, çiftin 5 yaşındaki oğullarının velayeti üzerindeki anlaşmazlık olduğu belirtildi. Dosyaya eklenen tanık ifadelerine göre, Kuslevic’in daha önce de Irina Dvizova’nın evine baskınlar düzenlediği ve bu nedenle hakkında 3 kez uzaklaştırma kararı verildiği öğrenildi.

Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur ve eşine dava: Milyonlarca liralık senet krizi!

İADE SÜRECİ BEKLENİYOR

Rusya'da düzenlenen yardım kampanyasıyla cenazeleri ülkelerine götürülen anne ve kızın otopsi raporunda, Irina’nın vücuduna 3, Dayana’nın vücuduna ise 2 merminin isabet ettiği kaydedildi. Katil zanlısı Andrej Kuslevic’in Almanya'daki tutukluluk hali sürerken, Türkiye’ye iadesine yönelik hukuki işlemler devam ediyor.