Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur ve eşine dava: Milyonlarca liralık senet krizi!

Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur ve eşine dava: Milyonlarca liralık senet krizi!
Yayınlanma:
Merhum sanatçı Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur ve eşi Muhammet Aydın, kurdukları kozmetik markası üzerinden yürütülen ticari faaliyetler nedeniyle yargıya taşındı. Çift hakkında dolandırıcılıktan resmi belgede sahteciliğe kadar birçok ağır suçlama bulunuyor.

İddiaya göre, hayatını kaybeden sanatçı Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur ve eşi Muhammet Aydın, iş yapma vaadiyle bir vatandaşa verdikleri 5 milyon liralık senedin vadesi gelince ödeme yapmadı ve senet protesto edildi. Bu olayın ardından çiftin ticari ilişkileri mercek altına alındı.

BAYİLİK ÜCRETİNİ ALIP ÜRÜN GÖNDERMEDİLER İDDİASI

Sabah'tan Evren Abdullahoğlu'nun haberine göre davanın bir diğer önemli ayağını ise Ö.A. isimli şahsın şikayeti oluşturdu. Ö.A., çiftten bayilik almak üzere anlaştığını ve yüklü miktarda ödeme yaptığını, ancak karşılığında vaat edilen ürünlerin kendisine teslim edilmediğini belirterek suç duyurusunda bulundu. Bu şikayetler üzerine savcılık; dolandırıcılık, sahte fatura düzenleme ve resmi belgede sahtecilik suçlamalarıyla çift hakkında dava açtı.

Ferdi Tayfur'un ölüm yıl dönümünde ziyaretçi akınına uğradıFerdi Tayfur'un ölüm yıl dönümünde ziyaretçi akınına uğradı

TUĞÇE TAYFUR: "BABAMIN MARKA DAVASI YÜZÜNDEN ZARAR ETTİK"

Hakkındaki iddialara sosyal medya ve basın aracılığıyla yanıt veren Tuğçe Tayfur, suçlamaları reddederek kendilerinin mağdur olduğunu savundu. Tayfur açıklamasında şunları söyledi:

"Babamın vefat etmeden önce açtığı marka davasından dolayı biz zarar ettik. Açılan bayilere ürün gönderdik ve birçoğundan bu ürünlerin parasını bile almadık. Daha fazla mağdur olmalarını istemedik. Bu söylenenler gerçeği yansıtmıyor, iftira atıyorlar."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

TFF'nin Yasin Kol'a özel kararı ortalığı karıştırdı
TFF'nin Yasin Kol'a özel kararı ortalığı karıştırdı
İstanbul önce uçacak sonra lapa lapa kar yağacak! 2 gün 48 şehir alarmda olacak
Amerikalılar Xiaomi SU7’yi parçaladı: Başarılarının sırrı Avrupa ve ABD’de şimdilik imkânsız
Amerikalılar Xiaomi SU7’yi parçaladı: Başarılarının sırrı Avrupa ve ABD’de şimdilik imkânsız
Pazartesi okullar tatil olacak mı? Valilik kar tatilini duyurdu mu?
Valilik kar tatilini duyurdu mu?
Pazartesi okullar tatil olacak mı?
ATM’den para çektikten sonra mutlaka bekleyin! İşte nedeni
ATM’den para çektikten sonra mutlaka bekleyin! İşte nedeni
Mercedes 59 yıl sonra rekor kırdı!
Mercedes 59 yıl sonra rekor kırdı!
Tartıdaki sayılara küsmeyin! Yanlış zamanda tartıya çıkmış olabilirsiniz
Altın ve gümüşte büyük satış alarmı: 14 Ocak için tarih verildi
Altın ve gümüşte büyük satış alarmı: 14 Ocak için tarih verildi
İşte tüm emeklilerin AKP'ye sorduğu o soru!
Sadettin Saran kayıtsız kalmadı: Musaba'ya lüks araç yolda
Magazin
Tarkan'ın milyonlarca liralık eğitim bağışı yaptığı iddia edilmişti: Resmi makamlardan açıklama geldi
Tarkan'ın milyonlarca liralık eğitim bağışı yaptığı iddia edilmişti: Resmi makamlardan açıklama geldi
Merve Taşkın karakol yolunda paylaştı: Keşke evden alsalardı!
Merve Taşkın karakol yolunda paylaştı: Keşke evden alsalardı!