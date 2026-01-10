Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur ve eşine dava: Milyonlarca liralık senet krizi!

İddiaya göre, hayatını kaybeden sanatçı Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur ve eşi Muhammet Aydın, iş yapma vaadiyle bir vatandaşa verdikleri 5 milyon liralık senedin vadesi gelince ödeme yapmadı ve senet protesto edildi. Bu olayın ardından çiftin ticari ilişkileri mercek altına alındı.

BAYİLİK ÜCRETİNİ ALIP ÜRÜN GÖNDERMEDİLER İDDİASI

Sabah'tan Evren Abdullahoğlu'nun haberine göre davanın bir diğer önemli ayağını ise Ö.A. isimli şahsın şikayeti oluşturdu. Ö.A., çiftten bayilik almak üzere anlaştığını ve yüklü miktarda ödeme yaptığını, ancak karşılığında vaat edilen ürünlerin kendisine teslim edilmediğini belirterek suç duyurusunda bulundu. Bu şikayetler üzerine savcılık; dolandırıcılık, sahte fatura düzenleme ve resmi belgede sahtecilik suçlamalarıyla çift hakkında dava açtı.

TUĞÇE TAYFUR: "BABAMIN MARKA DAVASI YÜZÜNDEN ZARAR ETTİK"

Hakkındaki iddialara sosyal medya ve basın aracılığıyla yanıt veren Tuğçe Tayfur, suçlamaları reddederek kendilerinin mağdur olduğunu savundu. Tayfur açıklamasında şunları söyledi: