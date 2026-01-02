Ferdi Tayfur'un ölüm yıl dönümünde ziyaretçi akınına uğradı

Ferdi Tayfur'un ölüm yıl dönümünde ziyaretçi akınına uğradı
Yayınlanma:
Arabesk müziğin efsane ismi Ferdi Tayfur, ölüm yıl dönümünde sevenleri tarafından unutulmadı. Adana’daki müzesi, sanatçıyı anmak isteyen hayranlarının akınına uğradı.

Geçtiğimiz yıl 79 yaşında hayatını kaybeden Ferdi Tayfur, vefatının birinci yıl dönümünde, doğduğu kent olan Adana'da, adının verildiği müzede anıldı.

Tayfur'un yer aldığı filmlerin afişleri, kitapları, gitarı, sazı ve sahne kıyafetlerinin yer aldığı Ferdi Tayfur Sanat Merkezi ve Müzesi'nde, sabahın ilk saatleriyle birlikte uzun kuyruklar oluştu.

Müze, özellikle şehir dışından gelen çok sayıda Ferdi Tayfur hayranının akınına uğradı. Sanatçı için dualar okunup, ziyaretçilere tatlı ikram edildi.

ferdi-tayfurun-olum-yil-donumunde-ziyaretci-akinina-ugradi-14.jpg

Şarkıcı Mem Ararat'ın ekibine vize verilmedi! Konserler iptal olduŞarkıcı Mem Ararat'ın ekibine vize verilmedi! Konserler iptal oldu

"HATAY'DAN GELİP ONUN ANISINI YAŞATMAK İSTEDİK"

Hatay'dan gelerek müzeyi gezen Şerife Mandal, şöyle dedi:

"Ferdi Tayfur'a çocukluğumdan beri hayranlığım var. Kendisi filmleriyle olsun, şarkılarıyla olsun muazzam bir sanatçı. Müze de sanatçının anıları da çok güzel yansıtılıyor. Gerek kıyafetleri gerek enstrümanlarıyla büyük bir özenle tasarlanmış. Bugün sanatçının birinci ölüm yıl dönümü olduğu için Hatay'dan gelip, burada onun anısını yaşatmak istedik."

ferdi-tayfurun-olum-yil-donumunde-ziyaretci-akinina-ugradi-8-1.jpg

Kanser olduğunu açıklayan ünlü sunucu ameliyata alındıKanser olduğunu açıklayan ünlü sunucu ameliyata alındı

"NEVŞEHİR'DEN GELMİŞKEN BU GÜZEL MÜZEYİ GÖRMEK İSTEDİK"

Ailesiyle birlikte Nevşehir'den gelen Burcu Uğurgenç ise şu ifadeleri kullandı:

"Bu müze Adana halkına çok duygusal, çok özel bir anı olmuş. Nevşehir'den gelmişken bu güzel müzeyi de görmek istedik. Bugün de sanatçının ölüm yıl dönümü olması nedeniyle bu kentte olmak, böyle önemli bir sanatçının kıyafetlerini, eserlerini yakından görebilmek bizi çok duygulandırdı. En çok enstrümanları dikkatimizi çekti."

ferdi-tayfurun-olum-yil-donumunde-ziyaretci-akinina-ugradi-3-1.jpg

HAYATINI ANLATAN BELGESEL İZLETİLİYOR

Sarıçam ilçesinde 22 dönümlük alanda bulunan müzede, Ferdi Tayfur'un film afişleri, kitapları, gitarı, sazı ve sahne kıyafetleri sergileniyor.

Aynı zamanda sanatçının hayatını anlatan belgesel de ziyaretçilere sunuluyor. Merkezde Emmioğlu Yazlık Sineması, Kır Çiçekleri Sanat Atölyesi, Nisan Yağmuru Müzik Kütüphanesi ve Sabahçı Kahvesi gibi bölümler de bulunuluyor.

Kaynak:DHA

Dünyayı gezen Rahmi Koç böylesini ilk kez İstanbul'da gördü
Dünyayı gezen Rahmi Koç böylesini ilk kez İstanbul'da gördü
Emeklilere Sivas’ta aylık 2 bin TL destek ödemesi başladı: Yakıt yardımı da belli oldu
Emeklilere Sivas’ta aylık 2 bin TL destek ödemesi başladı: Yakıt yardımı da belli oldu
Bir bardak limonlu su ile hayatınız değişir mi?
Türk şirketinin gemisine internet baskını: Polis helikopterle operasyon yaptı
İşçilere 29 maaş ikramiye sözünü tutan ünlü milyarder yeni müjdesini verdi
İşçilere 29 maaş ikramiye sözünü tutan ünlü milyarder yeni müjdesini verdi
Victor’ın sevgilisi gerçeği düğünden önce öğrenince arkasına bakmadan kaçtı
Gerçeği düğünden önce öğrendi!
Victor’ın sevgilisi arkasına bakmadan kaçtı
Selçuk Bayraktar 100 milyon dolar kaybetti
Selçuk Bayraktar 100 milyon dolar kaybetti
Tanju Çolak: Erden Timur'un neden tutuklandığını ben biliyorum
Tanju Çolak: Erden Timur'un neden tutuklandığını ben biliyorum
BRICS ülkesi sessizce sahneye hazırlanıyor! 2030’da trilyonluk ekonomiyle sürpriz oyuncu geliyor!
BRICS ülkesi sessizce sahneye hazırlanıyor! 2030’da trilyonluk ekonomiyle sürpriz oyuncu geliyor!
Bankalar yarışa girdi! Yılın ilk emekli promosyonunu vermek istiyorlar
Bankalar yarışa girdi! Yılın ilk emekli promosyonunu vermek istiyorlar
Magazin
Şarkıcı Mem Ararat'ın ekibine vize verilmedi! Konserler iptal oldu
Şarkıcı Mem Ararat'ın ekibine vize verilmedi! Konserler iptal oldu
Ünlü oyuncunun kızı otel odasında ölü bulundu
Ünlü oyuncunun kızı otel odasında ölü bulundu
Kanser olduğunu açıklayan ünlü sunucu ameliyata alındı
Kanser olduğunu açıklayan ünlü sunucu ameliyata alındı