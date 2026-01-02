Ferdi Tayfur'un ölüm yıl dönümünde ziyaretçi akınına uğradı

Geçtiğimiz yıl 79 yaşında hayatını kaybeden Ferdi Tayfur, vefatının birinci yıl dönümünde, doğduğu kent olan Adana'da, adının verildiği müzede anıldı.

Tayfur'un yer aldığı filmlerin afişleri, kitapları, gitarı, sazı ve sahne kıyafetlerinin yer aldığı Ferdi Tayfur Sanat Merkezi ve Müzesi'nde, sabahın ilk saatleriyle birlikte uzun kuyruklar oluştu.

Müze, özellikle şehir dışından gelen çok sayıda Ferdi Tayfur hayranının akınına uğradı. Sanatçı için dualar okunup, ziyaretçilere tatlı ikram edildi.

"HATAY'DAN GELİP ONUN ANISINI YAŞATMAK İSTEDİK"

Hatay'dan gelerek müzeyi gezen Şerife Mandal, şöyle dedi:

"Ferdi Tayfur'a çocukluğumdan beri hayranlığım var. Kendisi filmleriyle olsun, şarkılarıyla olsun muazzam bir sanatçı. Müze de sanatçının anıları da çok güzel yansıtılıyor. Gerek kıyafetleri gerek enstrümanlarıyla büyük bir özenle tasarlanmış. Bugün sanatçının birinci ölüm yıl dönümü olduğu için Hatay'dan gelip, burada onun anısını yaşatmak istedik."

"NEVŞEHİR'DEN GELMİŞKEN BU GÜZEL MÜZEYİ GÖRMEK İSTEDİK"

Ailesiyle birlikte Nevşehir'den gelen Burcu Uğurgenç ise şu ifadeleri kullandı:

"Bu müze Adana halkına çok duygusal, çok özel bir anı olmuş. Nevşehir'den gelmişken bu güzel müzeyi de görmek istedik. Bugün de sanatçının ölüm yıl dönümü olması nedeniyle bu kentte olmak, böyle önemli bir sanatçının kıyafetlerini, eserlerini yakından görebilmek bizi çok duygulandırdı. En çok enstrümanları dikkatimizi çekti."

HAYATINI ANLATAN BELGESEL İZLETİLİYOR

Sarıçam ilçesinde 22 dönümlük alanda bulunan müzede, Ferdi Tayfur'un film afişleri, kitapları, gitarı, sazı ve sahne kıyafetleri sergileniyor.

Aynı zamanda sanatçının hayatını anlatan belgesel de ziyaretçilere sunuluyor. Merkezde Emmioğlu Yazlık Sineması, Kır Çiçekleri Sanat Atölyesi, Nisan Yağmuru Müzik Kütüphanesi ve Sabahçı Kahvesi gibi bölümler de bulunuluyor.