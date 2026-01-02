Şarkıcı Mem Ararat'ın ekibine vize verilmedi! Konserler iptal oldu

Kürtçe şarkılarıyla tanınan Mardinli şarkıcı Mem Ararat’ın Avrupa turnesi kapsamında gerçekleştireceği konserler, vize engeline takıldı.

Ararat’ın enstrüman ekibine Almanya Konsolosluğu tarafından vize verilmemesi üzerine, Almanya ve diğer bazı Avrupa ülkelerini kapsayan turne programı iptal edildi.

6 Ocak’ta başlaması planlanan turne öncesinde yaşanan bu gelişme üzerine bir açıklama yapan Mem Ararat, vize sorunu nedeniyle dinleyicileriyle buluşamayacağını duyurdu.

Mem Ararat, vize reddine ilişkin üzüntüsünü şu sözlerle dile getirdi:

"Hoş olmayan bir haberle karşınızdayım. Avrupa içinde özellikle Almanya'da birkaç konserimiz vardı bu ayın altısında ama Alman konsolosluğu ekibimizden birçok arkadaşa vize vermedi. Bundan dolayı gelemiyoruz. Siz de biliyorsunuz ki vize olmadan biz gelemiyoruz. Hiç şüphesiz hatalı bir karar. Geçen sene bütün arkadaşlarla gelmiştik ve bir sorun çıkmamıştı. Sanat, tüm dünyada toplumun gönül hoşluğudur. Bu karar hiç şüphesiz buna engel oldu. Görüşmek umuduyla, çok teşekkürler..."