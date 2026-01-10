Bursa'yı karıştıran iddia: Çakarlı emniyet aracını eşine verdi! Polisi de şoförü yaptı

Çakarlı araç kullanımı kesilen cezalarla olduğu gibi tahsis edildiği kişilerin görüntüleriyle de çok kez gündeme geldi. Uygunsuz kullanım yapılan çakarlı araçlar ve tahsisler vatandaşlardan tepki çekerken bir haber de Bursa'dan geldi.

BURSA'YI KARIŞTIRAN İDDİA: ÇAKARLI EMNİYET ARACINI EŞİNE VERDİ!

NEFES'ten Merve Şişman'ın haberine göre; Bursa'nın Osmangazi Borsa İstanbul Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde müdür yardımcısı olarak görev yapan Ö. A. S. hakkında emniyet aracını şahsi amaçlarla kullandığı iddiaları gündeme geldi,

Ö. A. S. yaklaşık 1,5 yıldır görev yaptığı okula gitmek için son 1 yıldır emniyet müdür yardımcısı olan eşi Ş. S.’ye tahsisli çakarlı makam aracını kullanıyor.

Okulda görevli bazı idareci ve öğretmenlerin iddiasına göre, Ö. A. S., eşinin emniyetteki makamını hatırlatarak çalışma arkadaşları üzerinde baskı da kurdu. Ö. A. S.'nin mesai arkadaşlarına “Arabanı çektiririm” gibi ifadelerle tehditkâr bir dil kullanıldığı ileri sürüldü.

POLİSİ DE ŞOFÖRÜ YAPTI

Ö. A. S., söz konusu çakarlı makam aracıyla her gün okula gidip gelirken, daha önce görev yaptığı okulda da aynı aracı kullandı.

Aracı kullanan polis memurunun, okul girişlerinde araç kapısını açtığı, eşyalarını taşıdığı ve fiilen özel şoförlük yaptığı görüldü.

Eğitim kurumunda yaşandığı öne sürülen bu gelişmeler, kamu gücü ve kamuya ait imkanların kişisel çıkar, baskı ve hiyerarşik nüfuz aracı olarak kullanılıp kullanılmadığı sorusunu gündeme getirdi.