Meteoroloji'den kuvvetli sağanak ve tipi uyarısı!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), bugün Marmara, İç Anadolu’nun doğusu ve Karadeniz bölgelerinde yağış beklendiğini açıkladı. Yapılan uyarıda özellikle Batı Karadeniz'in yüksek kesimlerinde kuvvetli rüzgarla birlikte tipi, buzlanma ve dona karşı yurttaşların dikkatli olmasını istedi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan tahminlere göre, bugün Marmara, İç Anadolu'nun doğusu ve Karadeniz bölgeleri yağışlı geçecek. Ankara, Çankırı, Batman, Siirt, Erzincan, Erzurum, Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis, Ağrı, Kars ve Bitlis çevrelerinde sağanak yağış bekleniyor.

Batı Karadeniz bölgesinde şiddetli sağanak yağış tahmin edilirken, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde yağışlar hakim olacak. Batı Karadeniz'in yüksek kesimlerinde ise kuvvetli rüzgarla birlikte tipi bekleniyor. Bu sebeple yurttaşların buzlanma ve dona karşı dikkatli olmaları isteniyor.

Meterolojiden uyarı geldi! Kar, sağanağa teslim olan İstanbul'un dibine kadar geldi!Meterolojiden uyarı geldi! Kar, sağanağa teslim olan İstanbul'un dibine kadar geldi!

OLASI OLUMSUZLUKLARA KARŞI DİKKATLİ OLMA ÇAĞRISI

Ayrıca, İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerinde gece saatlerinden itibaren yoğun pus ve sisin hakim olması; Akdeniz’in iç kesimlerinde ise rüzgarın kuzeydoğu yönlerinden kuvvetli esmesi bekleniyor. Yurttaşların, olası olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.

