İmamoğlu'ndan Denizli mitingine çağrı: Her meydandan haykıracağız!

Yayınlanma:
İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, hafta sonu Denizli'de düzenlenecek mitinge ilişkin paylaşım yaptı. İmamoğlu, "Bu hafta sonu Denizli’deyiz. Benim güzel vatandaşlarım vicdanlıdır, adildir, haksızlığa asla geçit vermez. Her meydandan tekrar haykıracağız: Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiç birimiz!" dedi.

İmamoğlu’nun 19 Mart tarihinde tutuklanmasına tepki olarak başlatılan “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitingleri, hafta içi İstanbul’un farklı ilçelerinde, hafta sonlarında ise çeşitli illerde düzenlenmeye devam ediyor.

Hafta sonu mitinglerinin bu haftaki adresi belli oldu. Yurttaşlar, hafta sonu (11 Ocak Pazar) saat 14.00'te Merkezefendi'de toplanacak.

İMAMOĞLU: HER MEYDANDAN TEKRAR HAYKIRACAĞIZ

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, hafta sonu Denizli'de yapılacak olan mitinge çağrıda bulundu. İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Bu hafta sonu Denizli’deyiz. Benim güzel vatandaşlarım vicdanlıdır, adildir, haksızlığa asla geçit vermez. Her meydandan tekrar haykıracağız: Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiç birimiz!"

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Türkiye
