İmamoğlu'ndan Denizli mitingine çağrı: Her meydandan haykıracağız!

İmamoğlu’nun 19 Mart tarihinde tutuklanmasına tepki olarak başlatılan “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitingleri, hafta içi İstanbul’un farklı ilçelerinde, hafta sonlarında ise çeşitli illerde düzenlenmeye devam ediyor.

Hafta sonu mitinglerinin bu haftaki adresi belli oldu. Yurttaşlar, hafta sonu (11 Ocak Pazar) saat 14.00'te Merkezefendi'de toplanacak.

Bu haftasonu Denizli’deyiz.



Benim güzel vatandaşlarım vicdanlıdır, adildir, haksızlığa asla geçit vermez.



Her meydandan tekrar haykıracağız: Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiç birimiz! pic.twitter.com/3o3ZIpZNDJ — Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi (@CAOIletisim) January 10, 2026

İMAMOĞLU: HER MEYDANDAN TEKRAR HAYKIRACAĞIZ

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, hafta sonu Denizli'de yapılacak olan mitinge çağrıda bulundu. İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı:

