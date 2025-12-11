Malatya'da zincirleme trafik kazası

Malatya'nın Battalgazi ilçesi Hanımınçiftliği Mahallesi'nde dün saat 19.00 sıralarında meydana gelen zincirleme trafik kazasında, S.M. idaresindeki 44 PC 645 plakalı otomobil, M.A.’ın kullandığı 34 ZB 2444 plakalı hafif ticari araç ve V.D. kontrolündeki 23 AAF 496 plakalı otomobil çarpıştı.

KAZA SONUCU 6 KİŞİ YARALANDI

Kaza sonucu sürücüler ile birlikte 6 kişi yaralandı. Kazada 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, UMKE ve polis ekipleri sevk edildi.

Araçlarda sıkışan yaralılar, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinden sonra kentteki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

Çevredeki bir evin güvenlik kamerasına yansıyan kazaya ilişkin çalışma başlatıldı.