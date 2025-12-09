Sibirya soğukları geliyor! Buz gibi hava dalgası Türkiye’ye giriş yapmak üzere

Yayınlanma:
Meteoroloji uzmanları Sibirya'dan yola çıkan ve Türkiye'nin kapısına dayanan yeni bir soğuk hava dalgasına karşı uyardı. Uzmanların değerlendirmelerine göre, soğuk hava dalgası Türkiye'ye uğradığı takdirde, bütün yurdu beyaza bürüyebilir.

Türkiye, Kasım ayının son günleri ve Aralık ayının ilk haftasıyla beraber soğuk ve yağışlı havaların etkisine girdi. Yurdun pek çok noktasında kuvvetli yağışlar ve kar yağışları etkisini gösterirken, tüm Türkiye'yi beyaza bürüyebilecek yeni bir soğuk hava dalgası ihtimaline ilişkin açıklama geldi.

1.png

TÜRKİYE'NİN KAPISINDA BEKLİYOR

Hava Forum adlı sosyal medya hesabından paylaşılan bir haritaya göre, Sibirya'dan gelen ve Rusya, Belarus, Romanya, Ukrayna ile Gürcistan'ın bir kısımını etkisi altına alan soğuk hava dalgası, Türkiye'ye de uğrayabilir.

"Tepemizde devasa bir soğuk hava deposu oluşuyor" notuyla paylaşılan haritada, bazı noktalarda hava sıcaklığının eksi 40'lara kadar düştüğü görüldü.

Meteoroloji’den 4 il için kar ve don uyarısı: Sabah başlıyor, geceye kadar sürecekMeteoroloji’den 4 il için kar ve don uyarısı: Sabah başlıyor, geceye kadar sürecek

Uzmanların değerlendirmelerine göre, soğuk hava dalgası Türkiye'ye uğraması halinde kar yağışının nadir görüldüğü Antalya, Adana, Muğla, Mersin gibi yaz turizmi kentler dahi beyaza bürünebilir.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Sibirya soğukları geliyor! Buz gibi hava dalgası Türkiye’ye giriş yapmak üzere
Emeklilere 500 bin TL borç kapatma kredisi: Devlet bankası duyurdu
Emeklilere 500 bin TL borç kapatma kredisi: Devlet bankası duyurdu
1 milyon lira faizsiz kredi verecek: Şartları belli oldu
1 milyon lira faizsiz kredi verecek: Şartları belli oldu
İddianamede 'İBB yaptı' denilen dökümü AKP'li belediye talep etmiş!
NASA risk oranını açıkladı: Kuyruklu yıldız bu ay geliyor
NASA risk oranını açıkladı: Kuyruklu yıldız bu ay geliyor
Emekliye refah payı geliyor mu? Altı puanlık dokunuş masada!
TRT dev maç öncesi müjdeyi verdi: Şifresiz yayınlanacak
TRT dev maç öncesi müjdeyi verdi: Şifresiz yayınlanacak
Meteoroloji’den 4 il için kar ve don uyarısı: Sabah başlıyor, geceye kadar sürecek
Sofrada küçük bir devrim: Lezzetten ödün vermeden 6 adımda tuzu azaltın
'Antalya'da daha büyük deprem olursa şaşırırım' demişti: Ahmet Ercan 7 büyüklüğündeki deprem için uyardı
Türkiye
Şehit Emre Albayrak'ın naaşı Samsun'a götürüldü
Şehit Emre Albayrak'ın naaşı Samsun'a götürüldü
Gaziantep'te kadın cinayeti! Eşini av tüfeğiyle vurarak katletti
Gaziantep'te kadın cinayeti! Eşini av tüfeğiyle vurarak katletti
Gazeteci Furkan Karabay’ın tahliye kararı kesinleşti: Savcılık itirazı reddedildi
Gazeteci Furkan Karabay’ın tahliye kararı kesinleşti: Savcılık itirazı reddedildi