Sibirya soğukları geliyor! Buz gibi hava dalgası Türkiye’ye giriş yapmak üzere

Türkiye, Kasım ayının son günleri ve Aralık ayının ilk haftasıyla beraber soğuk ve yağışlı havaların etkisine girdi. Yurdun pek çok noktasında kuvvetli yağışlar ve kar yağışları etkisini gösterirken, tüm Türkiye'yi beyaza bürüyebilecek yeni bir soğuk hava dalgası ihtimaline ilişkin açıklama geldi.

TÜRKİYE'NİN KAPISINDA BEKLİYOR

Hava Forum adlı sosyal medya hesabından paylaşılan bir haritaya göre, Sibirya'dan gelen ve Rusya, Belarus, Romanya, Ukrayna ile Gürcistan'ın bir kısımını etkisi altına alan soğuk hava dalgası, Türkiye'ye de uğrayabilir.

"Tepemizde devasa bir soğuk hava deposu oluşuyor" notuyla paylaşılan haritada, bazı noktalarda hava sıcaklığının eksi 40'lara kadar düştüğü görüldü.

Meteoroloji’den 4 il için kar ve don uyarısı: Sabah başlıyor, geceye kadar sürecek

Uzmanların değerlendirmelerine göre, soğuk hava dalgası Türkiye'ye uğraması halinde kar yağışının nadir görüldüğü Antalya, Adana, Muğla, Mersin gibi yaz turizmi kentler dahi beyaza bürünebilir.