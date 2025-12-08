Meteoroloji’den 4 il için kar ve don uyarısı: Sabah başlıyor, geceye kadar sürecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Hakkari ve Şırnak'ın doğusu, Siirt'in Pervari ilçesi ile Van'ın güney ilçeleri için aralıklarla kuvvetli kar yağışı uyarısı yaptı.

Yapılan son değerlendirmelere göre, yağışların yarın (9 Aralık Salı) sabah saatlerinden itibaren gece saatlerine kadar etkili olması bekleniyor.

VATANDAŞLARA KAR BUZLANMA VE DON UYARISI

Meteoroloji, vatandaşları ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı uyardı.

MGM, uyarısında şu ifadeleri kullandı:

"Yapılan son değerlendirmeler göre yarın (Salı) sabah saatlerinden itibaren Doğu Anadolu'nun Güneydoğusunda görülecek yağışların Hakkari, Şırnak'ın doğusu, Siirt-Pervari ilçesi ile Van'ın güneyinin yüksek kesimlerinde gece saatlerine kadar aralıklarla kuvvetli kar yağışı şeklinde olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."