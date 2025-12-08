Meteoroloji’den 4 il için kar ve don uyarısı: Sabah başlıyor, geceye kadar sürecek

Meteoroloji’den 4 il için kar ve don uyarısı: Sabah başlıyor, geceye kadar sürecek
Yayınlanma:
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava tahmin raporuna göre, yarın sabah saatlerinden itibaren Doğu Anadolu'nun Güneydoğusunda gece saatlerine kadar aralıklarla kuvvetli kar yağışı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Hakkari ve Şırnak'ın doğusu, Siirt'in Pervari ilçesi ile Van'ın güney ilçeleri için aralıklarla kuvvetli kar yağışı uyarısı yaptı.

Yapılan son değerlendirmelere göre, yağışların yarın (9 Aralık Salı) sabah saatlerinden itibaren gece saatlerine kadar etkili olması bekleniyor.

kar.jpg

VATANDAŞLARA KAR BUZLANMA VE DON UYARISI

Meteoroloji, vatandaşları ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı uyardı.

Meteorolojiden İstanbul raporu: Kar haberleri peş peşe geliyorMeteorolojiden İstanbul raporu: Kar haberleri peş peşe geliyor

MGM, uyarısında şu ifadeleri kullandı:

"Yapılan son değerlendirmeler göre yarın (Salı) sabah saatlerinden itibaren Doğu Anadolu'nun Güneydoğusunda görülecek yağışların Hakkari, Şırnak'ın doğusu, Siirt-Pervari ilçesi ile Van'ın güneyinin yüksek kesimlerinde gece saatlerine kadar aralıklarla kuvvetli kar yağışı şeklinde olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Meteoroloji’den 4 il için kar ve don uyarısı: Sabah başlıyor, geceye kadar sürecek
'Antalya'da daha büyük deprem olursa şaşırırım' demişti: Ahmet Ercan 7 büyüklüğündeki deprem için uyardı
İmamoğlu üçüncü kez diploması için mahkemede! Duruşmadan erteleme kararı çıktı
700 pilot greve gidiyor! Uçuşlar askıya alındı
700 pilot greve gidiyor! Uçuşlar askıya alındı
Dünyada tek! Zenginlerin yeni prestij balonu: Kişiye özel araba
Dünyada tek! Zenginlerin yeni prestij balonu: Kişiye özel araba
Galatasaray'daki kötü haberi verdi: Monaco maçı öncesi moraller bozuldu
İstanbul'un korkulu rüyası 'Adalar fayı' için yüreklere su serpen açıklama: Şener Üşümezsoy'dan net yanıt geldi
İstanbul'u alarma geçiren açıklama geldi: Valilik, uzmanlar ve İBB de uyardı
Mustafa Çulcu: Penaltı hakem görüyor ama veremedi
Mustafa Çulcu: Penaltı hakem görüyor ama veremedi
İstanbul'da deprem beklenen fayın son durumunu açıkladı: Şener Üşümezsoy stres birikimini anlattı
Türkiye
Erdoğan Macaristan Başbakanı Orban'ı kabul etti
Erdoğan Macaristan Başbakanı Orban'ı kabul etti
Malatya'da kayıp adamın cansız bedeni bulundu
Malatya'da kayıp adamın cansız bedeni bulundu
Valilik sokak hayvanlarının beslenmesini yasaklamıştı: İstanbul Barosu harekete geçti
Valilik sokak hayvanlarının beslenmesini yasaklamıştı: İstanbul Barosu harekete geçti