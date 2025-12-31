Kırmızı iç çamaşırı satışları patladı

Kırmızı iç çamaşırı satışları patladı
Yayınlanma:
Adana’da yılbaşı gecesi uğur getirdiğine inanılan kırmızı iç çamaşırı ve pijama satışları önceki yıla göre artış gösterdi.

Adana’da yılbaşı gecelerinde kırmızı iç çamaşırı ve pijama giymenin uğur getirdiğine inanan vatandaşlar, bu yıl da mağazalara yöneldi. Şans ve bereketi simgeleyen kırmızı renge olan talep, önceki yıllara göre arttı.

yilbasi-oncesi-sans-getirdigine-inanilan-1087454-322791-min.jpg

Satışlar yüzde 30 yükselirken, kadın ve erkeklere özel ürünlerin yanı sıra yılbaşı temalı iç giyim seçenekleri de ilgi gördü.

SATIŞLAR PATLADI

Seyhan’da iç giyim mağazası işleten Tuğba Kafalı, satışlardaki artışı şöyle anlattı:

“Bu sene satışlarımız yüzde 30 seviyelerinde arttı. Her yaş kesimine uygun iç çamaşırlarımız var. Bunun yanı sıra iç çamaşırı giymek istemeyen vatandaşlarımız için kırmızı çorap seçeneklerimiz de bulunuyor. Erkeklere özgü pijamaların yanı sıra kadınlar bu yıl geceliklere de ilgi gösteriyor. Kırmızı iç çamaşırlarının fiyatları 500 ile bin TL arasında değişiyor. Erkeklerin de bu ürünlere ilgisi yoğun. Eşlerine hediye almaktan ziyade, kendileri alıp giyerek şans getirdiğine inanıyorlar.”

yilbasi-oncesi-sans-getirdigine-inanilan-1087461-322791-min.jpg

Yılbaşı alışverişine çıkan Yusuf Hakverdi ise şöyle konuştu:

“Her yıl, yıl sonu geldiğinde yılbaşıyla ilgili alışveriş yapıyorum. Kırmızı renginin uğur getirdiğine inanıyorum. Eşime ve çocuklarıma yılbaşında hediyeler alıyorum. Yılın son günü ve yeni yılın ilk anlarında kırmızı giymenin şans getirdiğine inanıyoruz. Bu nedenle kırmızı giyerek yeni yıla giriyoruz. Kırmızı giydikten sonra yeni yıldan beklentimiz daha fazla oluyor. Umarım bu yıl da uğur getirir. Yeni yıldan temennimiz huzur ve sağlık getirmesi.”

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

İstanbul Valiliğinden beklenen açıklama geldi! İstanbul'da okullar tatil mi?
50 gün sürecek! Zemherinin ardından Hamsin gelecek
50 gün sürecek! Zemherinin ardından Hamsin gelecek
Çok daha fenası yolda! Karlar altındaki 31 il için uyarılar peş peşe geldi
ABD'den Türkiye'ye korkutan deprem uyarısı! Ne yapacaklarını tek tek açıkladı
İktidar medyası duyurdu: Emekli aylıklarına asgari ücret düzenlemesi!
Kar ve buzlanma nedeniyle çok sayıda ilde eğitime ara verildi
İkinci el otomobilde satarken kâr ettiren modeller: Üç yıl önce alanlar şimdi yaşadı
İkinci el otomobilde satarken kâr ettiren modeller: Üç yıl önce alanlar şimdi yaşadı
Yılbaşı için net konuştu: 2026'da büyük sürpriz yapacak! İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya...
Anda kal çünkü hayatın tekrarı yok!
29 Aralık 2025 okullar tatil mi? Kar tatili olan iller hangileri, tatil açıklaması geldi mi?
Türkiye
MSB'den kritik Suriye açıklaması! "SDG adım atmıyor"
MSB'den kritik Suriye açıklaması! "SDG adım atmıyor"
İstanbul'da yılbaşı nedeniyle hangi yollar kapalı? Valilik resmen açıkladı
İstanbul'da yılbaşı nedeniyle hangi yollar kapalı? Valilik resmen açıkladı
Uyuşturucudan tutuklanan Veyis Ateş'in aylık geliri ortaya çıktı
Uyuşturucudan tutuklanan Veyis Ateş'in aylık geliri ortaya çıktı