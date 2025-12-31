Kırmızı iç çamaşırı satışları patladı

Adana’da yılbaşı gecelerinde kırmızı iç çamaşırı ve pijama giymenin uğur getirdiğine inanan vatandaşlar, bu yıl da mağazalara yöneldi. Şans ve bereketi simgeleyen kırmızı renge olan talep, önceki yıllara göre arttı.

Satışlar yüzde 30 yükselirken, kadın ve erkeklere özel ürünlerin yanı sıra yılbaşı temalı iç giyim seçenekleri de ilgi gördü.

SATIŞLAR PATLADI

Seyhan’da iç giyim mağazası işleten Tuğba Kafalı, satışlardaki artışı şöyle anlattı:

“Bu sene satışlarımız yüzde 30 seviyelerinde arttı. Her yaş kesimine uygun iç çamaşırlarımız var. Bunun yanı sıra iç çamaşırı giymek istemeyen vatandaşlarımız için kırmızı çorap seçeneklerimiz de bulunuyor. Erkeklere özgü pijamaların yanı sıra kadınlar bu yıl geceliklere de ilgi gösteriyor. Kırmızı iç çamaşırlarının fiyatları 500 ile bin TL arasında değişiyor. Erkeklerin de bu ürünlere ilgisi yoğun. Eşlerine hediye almaktan ziyade, kendileri alıp giyerek şans getirdiğine inanıyorlar.”

Yılbaşı alışverişine çıkan Yusuf Hakverdi ise şöyle konuştu: