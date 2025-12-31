Son Dakika | Yılbaşına saatler kala 25 ilde IŞİD operasyonu

Yayınlanma:
Son dakika... İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yılbaşına saatler kala 25 ilde IŞİD operasyonu düzenlediğini duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, jandarma ve polisin bu sabah 25 ilde eş zamanlı operasyon düzenlediğini açıkladı. Yerlikaya, operasyonlarda terör örgütü IŞİD'li 125 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “25 ilde bu sabah eş zamanlı olarak Jandarmamız ve Polisimiz tarafından düzenlenen operasyonlarımızda; 125 DEAŞ şüphelisini yakaladık.”

Operasyonlar; Afyonkarahisar, Ankara, Aydın, Bursa, Eskişehir, Hatay, Kahramanmaraş, Mardin, Mersin, Uşak, İstanbul, Niğde, Sakarya, Kastamonu, Kocaeli, Hakkari, Osmaniye, İzmir, Iğdır, Nevşehir, Erzurum, Denizli, Kırklareli, Şanlıurfa ve Yalova’da, Jandarma Genel Komutanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirildi.

Yerlikaya, terörle mücadelede kararlılık mesajı vererek şunları paylaştı:

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya:


Afyonkarahisar, Ankara, Aydın, Bursa, Eskişehir, Hatay, Kahramanmaraş, Mardin, Mersin, Uşak, İstanbul, Niğde, Sakarya, Kastamonu, Kocaeli, Hakkari, Osmaniye, İzmir, Iğdır, Nevşehir, Erzurum, Denizli, Kırklareli, Şanlıurfa ve Yalova'da Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde, İl Jandarma Komutanlıkları ile İl Emniyet Müdürlüklerince eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi. Şüpheli 125 DEAŞ terör örgütü üyesi yakalandı.

Kardeşliğimize, birliğimize, beraberliğimize kastedenler, inancımızı istismar etmeye çalışanlar, değerlerimize saldıranlar; karşılarında ancak ve ancak devletimizin kudretini ve milletimizin birliğini görecektir!"

Yılbaşında eylem yapacağı bilgisi üzerine emniyet birimleri IŞİD'e yönelik operasyonları artırmış tespiti yapılan çok sayıda yere operasyon yapılmıştı.

Yalova'daki örgüt hücresine düzenlenen operasyonda ise acı haber gelmişti. Yaklaşık 7 saat süren operasyonda 3 polis hayatını kaybederken 8 polis ve 1 bekçi ise yaralanmıştı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

