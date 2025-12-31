Son Dakika | Yılbaşına saatler kala 25 ilde IŞİD operasyonu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, jandarma ve polisin bu sabah 25 ilde eş zamanlı operasyon düzenlediğini açıkladı. Yerlikaya, operasyonlarda terör örgütü IŞİD'li 125 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “25 ilde bu sabah eş zamanlı olarak Jandarmamız ve Polisimiz tarafından düzenlenen operasyonlarımızda; 125 DEAŞ şüphelisini yakaladık.”

Operasyonlar; Afyonkarahisar, Ankara, Aydın, Bursa, Eskişehir, Hatay, Kahramanmaraş, Mardin, Mersin, Uşak, İstanbul, Niğde, Sakarya, Kastamonu, Kocaeli, Hakkari, Osmaniye, İzmir, Iğdır, Nevşehir, Erzurum, Denizli, Kırklareli, Şanlıurfa ve Yalova’da, Jandarma Genel Komutanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirildi.

"Allah'a küfür eden öldürülecek" yazısının altından IŞİD çıktı

Yerlikaya, terörle mücadelede kararlılık mesajı vererek şunları paylaştı:

Yılbaşında eylem yapacağı bilgisi üzerine emniyet birimleri IŞİD'e yönelik operasyonları artırmış tespiti yapılan çok sayıda yere operasyon yapılmıştı.

Yalova'daki örgüt hücresine düzenlenen operasyonda ise acı haber gelmişti. Yaklaşık 7 saat süren operasyonda 3 polis hayatını kaybederken 8 polis ve 1 bekçi ise yaralanmıştı.