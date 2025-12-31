"Allah'a küfür eden öldürülecek" yazısının altından IŞİD çıktı

"Allah'a küfür eden öldürülecek" yazısının altından IŞİD çıktı
Yayınlanma:
Adana'da "Allah'a kfüür eden öldürülecek" yazısının IŞİD zanlılarının propagandası olduğu ortaya çıktı.

Terör örgütü IŞİD'e yönelik operasyonlar art arda geldi. Yalova'daki operasyonda üç polis şehit düştü. Altı terörist de öldürüldü. Yılbaşında saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen terör örgütü için de son bir haftadır birçok operasyon yapıldı.

Halktv.com.tr Yazarı İsmail Saymaz, bugünkü köşesinde Yalova'da öldürülen IŞİD'liler hakkında dikkat çeken detaylar yazdı. Saymaz yazısının bir bölümünde de bir dönem Türkiye'de çok konuşan bir duvar yazısının altından IŞİD'in çıktığını aktardı.

Adana'da birçok yere yazılan "Allah'a küfür eden öldürülecek" duvar yazısının IŞİD ile bağlantılı olduğunu Saymaz yazısında şöyle anlattı:

ALTINDAN IŞİD ÇIKTI

Yalova'daki IŞİD hücresinden dört kardeş çıktıYalova'daki IŞİD hücresinden dört kardeş çıktı

"IŞİD - Horasan’ın silahlı kanat liderliğini Mart 2023’te Amer Onay ile Gürcistan’a kaçan Harun Usta yapıyor.

‘Adana / Kiremithane Grubu’ndan ayrılan ve şehirde faaliyete gösteren Şeyhmus Doster liderliğinde Şura Kitabevi ve

Şura Kitabevi’nde 11 Mart 2023’te toplantı yapıldı.

Katılımcılar arasında Ankara’da faaliyet gösteren, Ahmet Doğan’ın grubu da vardı.

whatsapp-image-2025-12-31-at-10-00-05.jpeg

Şuracılar tarafından "Allah’a küfredenlere" yönelik olarak güç durumuna göre müdahale edilmesi, silah ve silahlarda kullanılmak üzere susturucu temin etti.

whatsapp-image-2025-12-31-at-10-00-29.jpeg

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gerçekleştirilen 5 Mayıs 2023 tarihindeki operasyonda IŞİD zanlısı M.G.’nin evinde susturuculu tabanca yakalandı. Adana’da farklı tarihlerde farklı bölgelerde “Allah’a küfür eden öldürülecektir” diye yazılamalar yapıldı."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

İstanbul Valiliğinden beklenen açıklama geldi! İstanbul'da okullar tatil mi?
50 gün sürecek! Zemherinin ardından Hamsin gelecek
50 gün sürecek! Zemherinin ardından Hamsin gelecek
Çok daha fenası yolda! Karlar altındaki 31 il için uyarılar peş peşe geldi
ABD'den Türkiye'ye korkutan deprem uyarısı! Ne yapacaklarını tek tek açıkladı
İktidar medyası duyurdu: Emekli aylıklarına asgari ücret düzenlemesi!
Kar ve buzlanma nedeniyle çok sayıda ilde eğitime ara verildi
İkinci el otomobilde satarken kâr ettiren modeller: Üç yıl önce alanlar şimdi yaşadı
İkinci el otomobilde satarken kâr ettiren modeller: Üç yıl önce alanlar şimdi yaşadı
Yılbaşı için net konuştu: 2026'da büyük sürpriz yapacak! İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya...
Anda kal çünkü hayatın tekrarı yok!
29 Aralık 2025 okullar tatil mi? Kar tatili olan iller hangileri, tatil açıklaması geldi mi?
Türkiye
MSB'den kritik Suriye açıklaması! "SDG adım atmıyor"
MSB'den kritik Suriye açıklaması! "SDG adım atmıyor"
İstanbul'da yılbaşı nedeniyle hangi yollar kapalı? Valilik resmen açıkladı
İstanbul'da yılbaşı nedeniyle hangi yollar kapalı? Valilik resmen açıkladı
Uyuşturucudan tutuklanan Veyis Ateş'in aylık geliri ortaya çıktı
Uyuşturucudan tutuklanan Veyis Ateş'in aylık geliri ortaya çıktı