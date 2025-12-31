"Allah'a küfür eden öldürülecek" yazısının altından IŞİD çıktı

Terör örgütü IŞİD'e yönelik operasyonlar art arda geldi. Yalova'daki operasyonda üç polis şehit düştü. Altı terörist de öldürüldü. Yılbaşında saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen terör örgütü için de son bir haftadır birçok operasyon yapıldı.

Halktv.com.tr Yazarı İsmail Saymaz, bugünkü köşesinde Yalova'da öldürülen IŞİD'liler hakkında dikkat çeken detaylar yazdı. Saymaz yazısının bir bölümünde de bir dönem Türkiye'de çok konuşan bir duvar yazısının altından IŞİD'in çıktığını aktardı.

Adana'da birçok yere yazılan "Allah'a küfür eden öldürülecek" duvar yazısının IŞİD ile bağlantılı olduğunu Saymaz yazısında şöyle anlattı:

ALTINDAN IŞİD ÇIKTI

Yalova'daki IŞİD hücresinden dört kardeş çıktı

"IŞİD - Horasan’ın silahlı kanat liderliğini Mart 2023’te Amer Onay ile Gürcistan’a kaçan Harun Usta yapıyor. ‘Adana / Kiremithane Grubu’ndan ayrılan ve şehirde faaliyete gösteren Şeyhmus Doster liderliğinde Şura Kitabevi ve Şura Kitabevi’nde 11 Mart 2023’te toplantı yapıldı. Katılımcılar arasında Ankara’da faaliyet gösteren, Ahmet Doğan’ın grubu da vardı.

Şuracılar tarafından "Allah’a küfredenlere" yönelik olarak güç durumuna göre müdahale edilmesi, silah ve silahlarda kullanılmak üzere susturucu temin etti.