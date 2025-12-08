Meteorolojiden İstanbul raporu: Kar haberleri peş peşe geliyor

Dün sabaha karşı İstanbul'da etkili olan yağmurlu hava bugün sabahın erken saatlerinden başlayarak yavaş yavaş çekilmeye başlayacak. Yağmurun perşembe günü yeniden kente uğraması bekleniyor. Öte yandan Perşembe gününe kadar yurdun doğusunda kar yağışlarının etkili olacağı meteorolojinin tahminleri arasında.

Dün sabahın ilk saatlerinden itibaren İstanbul'un her yerinde etkili olan yağmurlu hava metrekareye 50-70 kg arasında yağış bıraktı. Su sıkıntısı çeken megakentte tam da barajların bulunduğu bölgelere düşen yağış yüzleri güldürdü.

g7mrnzoxuaasc0w.jpeg
havaforum

Meteoroloji verilerine göre kentte etkili olan yağışlı hava bugün yavaş yavaş yerini bulutlu havalara bırakacak. Soğuk havaların da etkili olmasının beklendiği İstanbul'da yağmurun perşembe günü yeniden yağması bekleniyor.

Meteoroloji ve Valilik uyarmıştı: İstanbul'da şiddetli yağış etkili oldu!Meteoroloji ve Valilik uyarmıştı: İstanbul'da şiddetli yağış etkili oldu!

METEOROLOJİ VERİLERİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, İç Anadolu ve Akdeniz'in doğu kesimleri, Batı Karadeniz ile Doğu Anadolu (Erzincan, Erzurum, Ardahan, Van ve Iğdır Hariç), Güneydoğu Anadolu(Şanlıurfa hariç) ve Giresun çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Giresun'un iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülecek olan yağışların Batı Karadeniz kıyıları ile Mersin ve Adana çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ekran-goruntusu-2025-12-08-073845.png
Meteoroloji raporu

HAVA SICAKLIĞI

Hava sıcaklığının, iç ve batı kesimlerde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde normallerinin 2-4 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların Batı Karadeniz kıyıları ile Mersin, Adana, Bingöl, Muş ve Hakkari çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın, Marmara'nın kuzeyi ile Batı Karadeniz ve Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

