Meteoroloji ve Valilik uyarmıştı: İstanbul'da şiddetli yağış etkili oldu!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve İstanbul Valiliği tarafından bugün için yapılan sağanak gece saatleri itibariyle başladı. Sabah karşı saat 04.00 sularında etkisini hayli artıran yağış nedeni ile bazı yerlerde su taşkınları ve TEM gibi kritik noktalarda zincirleme trafik kazaları meydana geldi. Peki yağışlar ne zamana kadar devam edecek? İşte detaylar...

İstanbul için yapılan sağanak uyarılarının ardından başlayan yağış sabah saatlerine kadar etkili oldu. Sarı kod verilen İstanbul'da cadde ve sokaklar suyla dolarken, vatandaşlar yürümekte zorlanarak açık dükkanlara sığındı. Geceyi şimşeklerin aydınlattığı İstanbul'da yağışın öğlen saatlerinden sonra etkisini daha da arttırması bekleniyor.

AKOM BUGÜN İÇİN UYARI VERMİŞTİ

İBB Afet Koordinasyon Merkezi'nin (AKOM) tarafından yayımlanan hava tahmin raporunda bugüne dikkat çekilmişti. Raporda, hafta boyunca 15 derece seviyelerinde seyreden sıcaklıkların, hafta sonunda 10 derece seviyelerine ineceği ifade edilmişti.

AKOM'un Pazar günü için yaptığı uyarıda hava sıcaklıklarının en fazla 14 derecelere kadar çıkacağı bildirilmiş, gün içerisinde düşen yağış miktarının da 20-40 kg arasında değişeceği ifade edilmişti. AKOM tarafından yapılan o açıklama da şu şekilde olmuştu:

  • "İstanbul başta olmak üzere yurdumuzun tamamına yakın bölümünde hafta sonu soğuk ve yağışlı havaların etkili olması bekleniyor. Hafta boyunca bahar değerlerinde (15-18°C) seyreden sıcaklıkların cumartesi akşam saatlerinden itibaren azalarak 10°C'ler civarına gerileyeceği, beraberinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı öngörülüyor."

VALİLİKTAN SU BASKINI UYARISI

AKOM ile beraber İstanbul Valiliği de bugüne dikkat çekerek meydana gelebilecek su baskınları için vatandaşları şu şekilde uyarmıştı:

"Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı son değerlendirmelere göre, 7 Aralık Pazar günü İstanbul'da sağanak yağışların kuvvetli olması bekleniyor. Kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

KUVVETLİ YAĞIŞ GECE SAATLERİNDEN İTİBAREN ETKİLİ OLDU

MGM, AKOM ve Valilik tarafından yapılan uyarıların ardından İstanbul'da beklenen şiddetli sağanak kent genelinde etkili oldu. Sabaha karşı etkisini artıran yağışlar nedeni ile bazı noktalarda su baskınları meydana geldi. TEM gibi kritik noktalarda zincirleme trafik kazaları oldu.

NE ZAMANA KADAR DEVAM EDECEK?

Verilere göre megakenti esir alan sağanak yağışlar öğleden sonra etkisini artırarak devam edecek.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

