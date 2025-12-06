İstanbul'u alarma geçiren açıklama geldi: Valilik, uzmanlar ve İBB de uyardı

İstanbul'u alarma geçiren açıklama geldi... Meteoroloji GM yarın için 24 ilde sarı kodlu uyarı listesi yayımladı. Mega kentin de yer aldığı listenin ardından valilik, uzmanlar ve İBB de uyardı.

Akdeniz'in batısından başlayıp Türkiye genelinde etkisini artırarak kuvvetli yağış ve fırtınaya neden olan hava dalgası, şiddetini daha da yükseltti. Meteoroloji uyarı listesini güncellerken İstanbul Valiliği ve İBB AKOM'dan uyarılar yapıldı.

İSTANBUL'U ALARMA GEÇİREN AÇIKLAMA GELDİ

İstanbul Valiliği, yarın kent genelinde beklenen sağanak için sarı kodlu meteorolojik uyarı yapıldığını bildirdi. Valiliğin NSosyal hesabından paylaşılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre İstanbul'a sarı kodlu uyarı yapıldığı belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı son değerlendirmelere göre, 7 Aralık Pazar günü İstanbul'da sağanak yağışların kuvvetli olması bekleniyor. Kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

VALİLİK, UZMANLAR VE İBB DE UYARDI

İBB AKOM'dan gelen açıklamada da 10 derece birden düşecek sıcaklıklara dikkat çekilirken vatandaşların kuvvetli yağış ve fırtınaya karşı tedbirli olması istendi.

İstanbul'da Pazar gece saatlerinde 11, gündüz ise 13 derecelik sıcaklık beklediğini ifade eden AKOM'un uyarı açıklaması şu şekilde:

"İstanbul başta olmak üzere yurdumuzun büyük bir bölümünde hafta sonu soğuk ve yağışlı havaların etkili olması bekleniyor. Hafta boyunca bahar değerlerinde (15-18 °C) seyreden sıcaklıkların bugün akşam saatlerinden itibaren azalarak 10 °C civarına gerileyeceği ve beraberinde kuvvetli sağanak ile gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı öngörülüyor."

MGM'den gelen açıklamada ise İstanbul dahil 24 il için sarı kodlu uyarı yapıldı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

