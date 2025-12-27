Beylikdüzü'nde dengesini kaybeden işçi rögara düştü!

Olay, öğle saatlerinde Beylikdüzü Marmara Mahallesi İhlas Caddesi üzerindeki bir sitede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ali Yalçın (58) internet bağlantısındaki sorunu çözmek ve kabloları kontrol etmek amacıyla rögara inmek istedi. Ancak bu sırada ayağı kayan Yalçın, rögar boşluğuna düştü.

İTFAİYE EKİPLERİ SEFERBER OLDU

Düşmenin etkisiyle acı içinde kalan işçinin yardımına çevredeki vatandaşlar ve site sakinleri koştu. Yalçın'ın kendi imkanlarıyla çıkamadığı ve ayağında kırık olduğu anlaşılınca durum itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, rögarda mahsur kalan Ali Yalçın’ı sedyeye alarak dikkatli bir çalışmayla yukarı çıkardı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Yalçın’ın ayağında kırık olduğu tespit edildi. Ambulansla en yakın hastaneye sevk edilen Yalçın’ın genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri, olayda herhangi bir güvenlik ihmali olup olmadığını belirlemek üzere inceleme başlattı.