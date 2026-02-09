Türklere vize muafiyeti geldi: Balkanlar’dan sonra büyük sürpriz

Türkiye’den yurt dışına yönelik seyahat talebinin son yıllarda belirgin biçimde arttığı bildirildi. Resmi verilere göre, 2024 yılında 11,4 milyonu aşan yurt dışı çıkış sayısının 2025 itibarıyla yaklaşık 11,9 milyon seviyesine yükseldiği öğrenildi. Türk vatandaşlarının seyahat tercihlerinde vize kolaylığı ve bürokratik süreçlerin sınırlı olmasının etkili olduğu belirtilirken, Balkan ülkelerinin ardından Güney Amerika destinasyonlarının da dikkat çekici bir yükseliş gösterdiği kaydedildi.

TÜRK TURİSTLERİN ROTASI LATİN AMERİKA’YA KAYDI

Son yıllarda Balkan ülkeleri, kültürel yakınlık ve vizesiz giriş avantajıyla Türk turistlerin favorisi olmuştu. Brezilya, Türk vatandaşlarına 90 güne kadar vizesiz seyahat hakkı tanıyarak Latin Amerika’yı Türk gezginler için daha erişilebilir hale getirdi. Pasaport sahibi Türkler, artık Brezilya’da uzun süreli vize başvurusu yapmadan konaklayabilecek.

TÜRK GEZGİNLER İÇİN BREZİLYA ARTIK DAHA ULAŞILABİLİR

Bu karar, özellikle uzun vize prosedürlerinden kaçınmak isteyen ve yeni kültürler keşfetmeyi hedefleyen gezginler için önemli bir fırsat olarak değerlendirildi. Rio de Janeiro’nun ünlü plajları, balta girmemiş Amazon ormanları ve görkemli Iguazú Şelaleleri, artık Türk pasaport sahipleri için çok daha kolay ulaşılabilir destinasyonlar haline geldi.

TÜRK GEZGİNLER İÇİN BREZİLYA VİZESİZ ROTAYA DAHİL OLDU

Turizm sektörü temsilcilerinden edinilen bilgilere göre, vize muafiyeti özellikle gençler ve farklı deneyimler arayan gezginler arasında yoğun ilgi görüyor. Edinilen bilgilere göre, klasik Avrupa ve yakın çevre rotalarının yerini, “uzak rotalar” listesinde hızla popülerleşen Brezilya da aldı. 90 günlük konaklama imkânı ile hem uzun süreli kültür turları hem de iş amaçlı seyahatlerde Türkiye’den Brezilya’ya giden yolcu sayısının önemli ölçüde artacağı öğrenildi.