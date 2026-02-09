Altında yeni hafta hızlı başladı: 7 bin TL eşiği testte!

6 Şubat Cuma günü haftayı 6 bin 900,96 TL'den kapatan altın 9 Şubat haftasına gece saatlerinde yükselerek başladı. Gramda 7 bin TL, onsta ise 5 bin dolar sınırını geçen altın çalkantılı dönemi sonrasında dengeyi bulabilecek mi? İşte bu günün altın fiyatları...

9 ŞUBAT 2026 ALTIN FİYATLARI HIZLI ÖZET

  • Gram altın (satış): 7.037,47 TL

  • Ons altın (satış): 5.019,00 $

9 ŞUBAT 2026 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Altın türüAlışSatışGünlük değişimSaat
Gram altın TL7.036,367.037,471,35%6:55
Ons altın $5.018,255.019,001,34%7:10
Çeyrek altın TL12.097,0012.256,001,71%6:55
Yarım altın TL24.194,0024.504,001,83%6:55
Tam altın TL47.170,3948.094,481,03%12:51
Cumhuriyet altını TL48.239,0048.785,001,67%6:55
Külçe altın ($/kg)167.700,00167.800,000,78%13:03

Not: Fiyatlar serbest piyasada anlık değişebilir; şehir/kuyumcu/işlem kanalına göre farklılık gösterebilir.

6 Şubat 2026 Kapanış ve Bugün

Kalem6 Şubat 2026
kapanış		Bugün 9 Şubat 2026Fark
Gram altın (satış)6.900,96 TL7.037,47 TL+136,51 TL
Ons altın (satış)4.922,01 $5.019,00 $+96,99 $

9 Şubat 2026 gram altın ne kadar?

Gram altın alış: 7.036,36 TL
Gram altın satış: 7.037,47 TL

9 Şubat 2026 çeyrek altın ne kadar?

Çeyrek altın alış: 12.097,00 TL
Çeyrek altın satış: 12.256,00 TL

9 Şubat 2026 yarım altın ne kadar?

Yarım altın alış: 24.194,00 TL
Yarım altın satış: 24.504,00 TL

9 Şubat 2026 tam altın ne kadar?

Tam altın alış: 47.170,39 TL
Tam altın satış: 48.094,48 TL

9 Şubat 2026 cumhuriyet altını ne kadar?

Cumhuriyet altını alış: 48.239,00 TL
Cumhuriyet altını satış: 48.785,00 TL

9 Şubat 2026 ons altın ne kadar?

Ons altın alış: 5.018,25 $
Ons altın satış: 5.019,00 $

9 Şubat 2026 24 ayar külçe altın ne kadar?

Külçe altın alış: 167.700,00 $
Külçe altın satış: 167.800,00 $

9 Şubat 2026 gümüş ne kadar?

Gram gümüş alış: 113,76 TL
Gram gümüş satış: 113,88 TL

9 Şubat 2026 Gümüş Fiyatları

9 Şubat 2026 döviz ne kadar?

Dolar (USD) alış: 43,5447 TL

Dolar (USD) satış: 43,5780 TL

Euro (EUR) alış: 51,4224 TL

Euro (EUR) satış: 51,6560 TL

Sterlin (GBP) alış: 59,1893 TL

Sterlin (GBP) satış: 59,4141 TL

9 Şubat 2026 Döviz Fiyatları

9 Şubat 2026 akaryakıt ne kadar?

Benzin (kurşunsuz 95/benzin): 55.37 TL/LT
Motorin (dizel/mazot): 57.67 TL/LT
LPG (otogaz): 30.09 TL/LT

9 Şubat 2026 Akaryakıt Fiyatları

9 Şubat 2026 BIST 100 endeksi

9 Şubat 2026 BIST 100 güncel verileri

9 Şubat 2026 kripto piyasası

9 Şubat 2026 kripto piyasasında son durum

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

