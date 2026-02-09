Altında yeni hafta hızlı başladı: 7 bin TL eşiği testte!
9 ŞUBAT 2026 ALTIN FİYATLARI HIZLI ÖZET
Gram altın (satış): 7.037,47 TL
Ons altın (satış): 5.019,00 $
9 ŞUBAT 2026 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
|Altın türü
|Alış
|Satış
|Günlük değişim
|Saat
|Gram altın TL
|7.036,36
|7.037,47
|1,35%
|6:55
|Ons altın $
|5.018,25
|5.019,00
|1,34%
|7:10
|Çeyrek altın TL
|12.097,00
|12.256,00
|1,71%
|6:55
|Yarım altın TL
|24.194,00
|24.504,00
|1,83%
|6:55
|Tam altın TL
|47.170,39
|48.094,48
|1,03%
|12:51
|Cumhuriyet altını TL
|48.239,00
|48.785,00
|1,67%
|6:55
|Külçe altın ($/kg)
|167.700,00
|167.800,00
|0,78%
|13:03
Not: Fiyatlar serbest piyasada anlık değişebilir; şehir/kuyumcu/işlem kanalına göre farklılık gösterebilir.
6 Şubat 2026 Kapanış ve Bugün
|Kalem
|6 Şubat 2026
kapanış
|Bugün 9 Şubat 2026
|Fark
|Gram altın (satış)
|6.900,96 TL
|7.037,47 TL
|+136,51 TL
|Ons altın (satış)
|4.922,01 $
|5.019,00 $
|+96,99 $
9 Şubat 2026 gram altın ne kadar?
Gram altın alış: 7.036,36 TL
Gram altın satış: 7.037,47 TL
9 Şubat 2026 çeyrek altın ne kadar?
Çeyrek altın alış: 12.097,00 TL
Çeyrek altın satış: 12.256,00 TL
9 Şubat 2026 yarım altın ne kadar?
Yarım altın alış: 24.194,00 TL
Yarım altın satış: 24.504,00 TL
9 Şubat 2026 tam altın ne kadar?
Tam altın alış: 47.170,39 TL
Tam altın satış: 48.094,48 TL
9 Şubat 2026 cumhuriyet altını ne kadar?
Cumhuriyet altını alış: 48.239,00 TL
Cumhuriyet altını satış: 48.785,00 TL
9 Şubat 2026 ons altın ne kadar?
Ons altın alış: 5.018,25 $
Ons altın satış: 5.019,00 $
9 Şubat 2026 24 ayar külçe altın ne kadar?
Külçe altın alış: 167.700,00 $
Külçe altın satış: 167.800,00 $
9 Şubat 2026 gümüş ne kadar?
Gram gümüş alış: 113,76 TL
Gram gümüş satış: 113,88 TL
9 Şubat 2026 döviz ne kadar?
Dolar (USD) alış: 43,5447 TL
Dolar (USD) satış: 43,5780 TL
Euro (EUR) alış: 51,4224 TL
Euro (EUR) satış: 51,6560 TL
Sterlin (GBP) alış: 59,1893 TL
Sterlin (GBP) satış: 59,4141 TL
9 Şubat 2026 akaryakıt ne kadar?
Benzin (kurşunsuz 95/benzin): 55.37 TL/LT
Motorin (dizel/mazot): 57.67 TL/LT
LPG (otogaz): 30.09 TL/LT
