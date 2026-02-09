Altında yeni hafta hızlı başladı: 7 bin TL eşiği testte!

6 Şubat Cuma günü haftayı 6 bin 900,96 TL'den kapatan altın 9 Şubat haftasına gece saatlerinde yükselerek başladı. Gramda 7 bin TL, onsta ise 5 bin dolar sınırını geçen altın çalkantılı dönemi sonrasında dengeyi bulabilecek mi? İşte bu günün altın fiyatları...