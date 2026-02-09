Bitcoin kayıplarını telafi etmeye çalışıyor

Bitcoin kayıplarını telafi etmeye çalışıyor
Yayınlanma:
Güncelleme:
Kripto para piyasasında fiyatlar 9 Şubat 2026 Pazartesi günü 09:35 itibarıyla güncel seviyelerden takip ediliyor. Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) ve öne çıkan altcoinlerde 24 saatlik değişim oranları tabloda yer alıyor.

9 Şubat 2026 Kripto kısa özet

Bitcoin (BTC): $70,431.05
Ethereum (ETH): $2,076.98
Toplam piyasa değeri: 2,4 trilyon $
24s toplam hacim: 93,64 milyar $
Saat: 09:35

9 Şubat Bitcoin ve Ethereum fiyatları

VarlıkFiyat24s değişim24s düşük24s yüksek24s hacim
Bitcoin (BTC)$70,431.05%+2.00$69.195,93$72.206,9142.54 milyar $
Ethereum (ETH)$2,076.98%-0.51$2.055,55$2.148,1220.95 milyar $

9 Şubat 2026 En çok yükselen kripto paralar

CoinFiyat24s %
İnsanlık Protokolü0.1451+16.45
Dünya Özgürlük Finans0.1109+11.73
Stabil0.01869+10.26
Aster0.6270+8.00
Decred26.12+7.45

9 Şubat 2026 en çok düşen kripto paralar

CoinFiyat24s %
MemeCore1.43%-13.43
Filecoin0.9271%-3.74
Ethena0.1198%-3.53%
SADECE0.04161%-3.41%
Yığınlar0.2628%-3.21%

9 Şubat 2026 gram altın ne kadar?

Gram altın alış: 7.036,36 TL
Gram altın satış: 7.037,47 TL

9 Şubat 2026 altın fiyatları

9 Şubat 2026 gümüş ne kadar?
Gram gümüş alış: 113,89 TL

Gram gümüş satış: 114,00 TL

9 Şubat 2026 Gümüş Fiyatları

9 Şubat 2026 döviz ne kadar?
Dolar alış: 43,5428 TL
Dolar satış: 43,5813 TL

Euro alış: 51,4843 TL
Euro satış: 51,6239 TL

Sterlin alış: 59,1823 TL
Sterlin satış: 59,4234 TL

9 Şubat 2026 Döviz Fiyatları

9 Şubat 2026 BIST 100 endeksi
9 Şubat 2026 BIST 100 güncel verileri

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

