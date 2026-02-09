Bitcoin kayıplarını telafi etmeye çalışıyor
Yayınlanma:
Güncelleme:
Kripto para piyasasında fiyatlar 9 Şubat 2026 Pazartesi günü 09:35 itibarıyla güncel seviyelerden takip ediliyor. Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) ve öne çıkan altcoinlerde 24 saatlik değişim oranları tabloda yer alıyor.
9 Şubat 2026 Kripto kısa özet
Bitcoin (BTC): $70,431.05
Ethereum (ETH): $2,076.98
Toplam piyasa değeri: 2,4 trilyon $
24s toplam hacim: 93,64 milyar $
Saat: 09:35
9 Şubat Bitcoin ve Ethereum fiyatları
|Varlık
|Fiyat
|24s değişim
|24s düşük
|24s yüksek
|24s hacim
|Bitcoin (BTC)
|$70,431.05
|%+2.00
|$69.195,93
|$72.206,91
|42.54 milyar $
|Ethereum (ETH)
|$2,076.98
|%-0.51
|$2.055,55
|$2.148,12
|20.95 milyar $
9 Şubat 2026 En çok yükselen kripto paralar
|Coin
|Fiyat
|24s %
|İnsanlık Protokolü
|0.1451
|+16.45
|Dünya Özgürlük Finans
|0.1109
|+11.73
|Stabil
|0.01869
|+10.26
|Aster
|0.6270
|+8.00
|Decred
|26.12
|+7.45
9 Şubat 2026 en çok düşen kripto paralar
|Coin
|Fiyat
|24s %
|MemeCore
|1.43
|%-13.43
|Filecoin
|0.9271
|%-3.74
|Ethena
|0.1198
|%-3.53%
|SADECE
|0.04161
|%-3.41%
|Yığınlar
|0.2628
|%-3.21%
9 Şubat 2026 gram altın ne kadar?
Gram altın alış: 7.036,36 TL
Gram altın satış: 7.037,47 TL
9 Şubat 2026 gümüş ne kadar?
Gram gümüş alış: 113,89 TL
Gram gümüş satış: 114,00 TL
9 Şubat 2026 döviz ne kadar?
Dolar alış: 43,5428 TL
Dolar satış: 43,5813 TL
Euro alış: 51,4843 TL
Euro satış: 51,6239 TL
Sterlin alış: 59,1823 TL
Sterlin satış: 59,4234 TL
9 Şubat 2026 BIST 100 endeksi
9 Şubat 2026 BIST 100 güncel verileri