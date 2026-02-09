Altın gibi gümüş de yükselmek için can atıyor

Gümüş de altının ardından değerini toparlamaya geçti. Hafta sonu boyunca gram gümüş 105 TL, ons gümüş ise 75 dolar bandının üstünde seyretti. Son sayılarda ise gram altın 110 TL'yi ons gümüş de 80 dolar bandını geçti. Acaba gümüş hafta boyunca yeni konumunu koruyabilecek mi? İşte 9 Şubat haftası başlangıcında gümüş fiyatları...