Altın gibi gümüş de yükselmek için can atıyor
Yayınlanma:
Gümüş de altının ardından değerini toparlamaya geçti. Hafta sonu boyunca gram gümüş 105 TL, ons gümüş ise 75 dolar bandının üstünde seyretti. Son sayılarda ise gram altın 110 TL'yi ons gümüş de 80 dolar bandını geçti. Acaba gümüş hafta boyunca yeni konumunu koruyabilecek mi? İşte 9 Şubat haftası başlangıcında gümüş fiyatları...

9 Şubat 2026 Gümüş Fiyatları Hızlı Özet

  • Gram gümüş (satış): 114,00 TL

  • Ons gümüş (satış): 81,38 $

9 Şubat 2026 güncel gümüş fiyatları

Gümüş türüAlış (TL / $)Satış (TL / $)Günlük değişimSaat
Gram gümüş113,89114,004,91%7:16
Ons gümüş81,2981,385,05%7:30

Not: Fiyatlar serbest piyasada anlık değişebilir; şehir/kuyumcu/işlem kanalına göre farklılık gösterebilir.

6 Şubat 2026 kapanış ve bugün

Kalem6 Şubat 2026 kapanışBugün 9 Şubat 2026Fark
Gram gümüş (satış)105,97 TL114,00 TL+8,03 TL
Ons gümüş (satış)75,78 $81,38+5,60 $

9 Şubat 2026 gram gümüş ne kadar?

Gram gümüş alış: 113,89 TL

Gram gümüş satış: 114,00 TL

9 Şubat 2026 ons gümüş ne kadar?

Ons gümüş alış: 81,29 $

Ons gümüş satış: 81,38 $

9 Şubat 2026 altın ne kadar?

Gram altın alış: 7.036,36 TL
Gram altın satış: 7.037,47 TL

9 Şubat 2026 Altın Fiyatları

9 Şubat 2026 döviz ne kadar?

Dolar (USD) alış: 43,5447 TL

Dolar (USD) satış: 43,5780 TL

Euro (EUR) alış: 51,4224 TL

Euro (EUR) satış: 51,6560 TL

Sterlin (GBP) alış: 59,1893 TL

Sterlin (GBP) satış: 59,4141 TL

9 Şubat 2026 Döviz Fiyatları

9 Şubat 2026 akaryakıt ne kadar?

Benzin (kurşunsuz 95/benzin): 55.37 TL/LT
Motorin (dizel/mazot): 57.67 TL/LT
LPG (otogaz): 30.09 TL/LT

9 Şubat 2026 Akaryakıt Fiyatları

9 Şubat 2026 BIST 100 endeksi

9 Şubat 2026 BIST 100 güncel verileri

9 Şubat 2026 kripto piyasası

9 Şubat 2026 kripto piyasasında son durum

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

