Borsa İstanbul haftaya yükselişle başladı
Yayınlanma:
Güncelleme:
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,88 artışla 13.641,51 puandan başladı.
9 Şubat 2026 Borsa İstanbul kısa özet
BIST 100: 13.641,51
Değişim: +119,55 (%0,88)
Açılış: 13.641,51
Gün içi aralık: 13.641,51 – 13.641,51
İşlem hacmi: 1.374.973.669 milyar TL
Saat: 10:15
9 Şubat 2026 BIST 100 Endeksi
|Gösterge
|Değer
|BIST 100 (son)
|13.641,51
|Değişim
|+119,55 (%0,88)
|Önceki kapanış
|13.521,96
|Gün içi en düşük
|13.641,51
|Gün içi en yüksek
|13.641,51
|İşlem hacmi
|1.374.973.669 milyar TL
|Saat
|10:15
9 Şubat 2026 en çok yükselen hisseler
|Hisse
|Son (TL)
|Günlük %
|VBTYZ
|22,88
|10,00
|AKHAN
|26,00
|9,98
|NETCD
|61,20
|9,97
|MANAS
|11,30
|9,18
|ATEKS
|109,00
|7,92
9 Şubat 2026 en çok düşen hisseler
|Hisse
|Son (TL)
|Günlük %
|DITAS
|46,00
|-8,73
|TDGYO
|23,80
|-7,97
|HATSN
|41,50
|-6,78
|SEKFK
|10,00
|-2,91
|EUKYO
|16,00
|-2,91
9 Şubat 2026 en çok işlem gören hisseler
|Hisse
|Son (TL)
|Hacim (TL)
|THYAO
|326,50
|248.095.596,00
|ISCTR
|16,86
|95.420.383,92
|ASELS
|291,00
|75.171.120,00
|TUPRS
|221,30
|67.307.288,50
|SISE
|48,20
|66.804.332,40
9 Şubat 2026 altın ne kadar?
Gram altın alış: 7.036,36 TL
Gram altın satış: 7.037,47 TL
9 Şubat 2026 gümüş ne kadar?
Gram gümüş alış: 113,89 TL
Gram gümüş satış: 114,00 TL
9 Şubat 2026 döviz ne kadar?
Dolar alış: 43,5428 TL
Dolar satış: 43,5813 TL
Euro alış: 51,4843 TL
Euro satış: 51,6239 TL
Sterlin alış: 59,1823 TL
Sterlin satış: 59,4234 TL