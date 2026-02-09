Borsa İstanbul haftaya yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,88 artışla 13.641,51 puandan başladı.

9 Şubat 2026 Borsa İstanbul kısa özet

BIST 100: 13.641,51

Değişim: +119,55 (%0,88)

Açılış: 13.641,51

Gün içi aralık: 13.641,51 – 13.641,51

İşlem hacmi: 1.374.973.669 milyar TL

Saat: 10:15

9 Şubat 2026 BIST 100 Endeksi

GöstergeDeğer
BIST 100 (son)13.641,51
Değişim+119,55 (%0,88)
Önceki kapanış13.521,96
Gün içi en düşük13.641,51
Gün içi en yüksek13.641,51
İşlem hacmi1.374.973.669 milyar TL
Saat10:15

9 Şubat 2026 en çok yükselen hisseler

HisseSon (TL)Günlük %
VBTYZ22,8810,00
AKHAN26,009,98
NETCD61,209,97
MANAS11,309,18
ATEKS109,007,92

9 Şubat 2026 en çok düşen hisseler

HisseSon (TL)Günlük %
DITAS46,00-8,73
TDGYO23,80-7,97
HATSN41,50-6,78
SEKFK10,00-2,91
EUKYO16,00-2,91

9 Şubat 2026 en çok işlem gören hisseler

HisseSon (TL)Hacim (TL)
THYAO326,50248.095.596,00
ISCTR16,8695.420.383,92
ASELS291,0075.171.120,00
TUPRS221,3067.307.288,50
SISE48,2066.804.332,40

9 Şubat 2026 altın ne kadar?

Gram altın alış: 7.036,36 TL

Gram altın satış: 7.037,47 TL

9 Şubat 2026 Altın Fiyatları

9 Şubat 2026 gümüş ne kadar?

Gram gümüş alış: 113,89 TL

Gram gümüş satış: 114,00 TL

9 Şubat 2026 Gümüş Fiyatları

9 Şubat 2026 döviz ne kadar?

Dolar alış: 43,5428 TL

Dolar satış: 43,5813 TL

Euro alış: 51,4843 TL

Euro satış: 51,6239 TL

Sterlin alış: 59,1823 TL

Sterlin satış: 59,4234 TL

9 Şubat 2026 Döviz Fiyatları

9 Şubat 2026 kripto piyasası

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

