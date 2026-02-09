Euro tekrar zirveye oynuyor!
Yayınlanma:
Dolar karşısında değer kaybeden Euro toparlanma sürecine girdi. Ocak sonundan beri düşüşte olan Euro kuru, yükselişin sinyallerini veriyor. Sterlin ve Dolar ise Euro karşısında yenilerek düşüşe geçti.
6 Şubat 2026 Döviz Fiyatları Hızlı Özet
6 Şubat 2026 güncel döviz kurları
|Döviz
|Alış (TL)
|Satış (TL)
|Günlük değişim
|Saat
|Dolar (USD)
|43,5428
|43,5813
|-0,05%
|7:58
|Euro (EUR)
|51,4843
|51,6239
|0,07%
|7:58
|Sterlin (GBP)
|59,1823
|59,4234
|0,00%
|7:58
Not: Kurlar serbest piyasada anlık değişebilir; banka/kurum/işlem kanalına göre farklılık gösterebilir.
6 Şubat 2026 kapanış ve bugün
|Kalem
|6 Şubat 2026 kapanış
|Bugün 9 Şubat 2026
|Fark
|Dolar (USD) (satış)
|43,6124TL
|43,5813 TL
|-0,0311 TL
|Euro (EUR) (satış)
|51,5523 TL
|51,6239 TL
|+0,0716 TL
|Sterlin (GBP) (satış)
|59,3238 TL
|59,4234 TL
|+0,0996 TL
6 Şubat 2026 dolar ne kadar?
Dolar (USD) alış: 43,5428 TL
Dolar (USD) satış: 43,5813 TL
6 Şubat 2026 euro ne kadar?
Euro (EUR) alış: 51,4843 TL
Euro (EUR) satış: 51,6239 TL
6 Şubat 2026 sterlin ne kadar?
Sterlin (GBP) alış: 59,1823 TL
Sterlin (GBP) satış: 59,4234 TL
9 Şubat 2026 altın ne kadar?
Gram altın alış: 7.036,36 TL
Gram altın satış: 7.037,47 TL
9 Şubat 2026 gümüş ne kadar?
Gram gümüş alış: 113,76 TL
Gram gümüş satış: 113,88 TL
9 Şubat 2026 akaryakıt ne kadar?
Benzin (kurşunsuz 95/benzin): 55.37 TL/LT
Motorin (dizel/mazot): 57.67 TL/LT
LPG (otogaz): 30.09 TL/LT
9 Şubat 2026 Akaryakıt Fiyatları
9 Şubat 2026 BIST 100 endeksi
9 Şubat 2026 BIST 100 güncel verileri
9 Şubat 2026 kripto piyasası
9 Şubat 2026 kripto piyasasında son durum