Euro tekrar zirveye oynuyor!

Euro tekrar zirveye oynuyor!
Yayınlanma:
Dolar karşısında değer kaybeden Euro toparlanma sürecine girdi. Ocak sonundan beri düşüşte olan Euro kuru, yükselişin sinyallerini veriyor. Sterlin ve Dolar ise Euro karşısında yenilerek düşüşe geçti.

6 Şubat 2026 Döviz Fiyatları Hızlı Özet

  • Dolar (satış): 43,5813 TL

  • Euro (satış): 51,6239 TL

  • Sterlin (satış): 59,4234 TL

6 Şubat 2026 güncel döviz kurları

DövizAlış (TL)Satış (TL)Günlük değişimSaat
Dolar (USD)43,542843,5813-0,05%7:58
Euro (EUR)51,484351,62390,07%7:58
Sterlin (GBP)59,182359,42340,00%7:58

Not: Kurlar serbest piyasada anlık değişebilir; banka/kurum/işlem kanalına göre farklılık gösterebilir.

6 Şubat 2026 kapanış ve bugün

Kalem6 Şubat 2026 kapanışBugün 9 Şubat 2026Fark
Dolar (USD) (satış)43,6124TL43,5813 TL-0,0311 TL
Euro (EUR) (satış)51,5523 TL51,6239 TL+0,0716 TL
Sterlin (GBP) (satış)59,3238 TL59,4234 TL+0,0996 TL

6 Şubat 2026 dolar ne kadar?

Dolar (USD) alış: 43,5428 TL

Dolar (USD) satış: 43,5813 TL

6 Şubat 2026 euro ne kadar?

Euro (EUR) alış: 51,4843 TL

Euro (EUR) satış: 51,6239 TL

6 Şubat 2026 sterlin ne kadar?

Sterlin (GBP) alış: 59,1823 TL

Sterlin (GBP) satış: 59,4234 TL

9 Şubat 2026 altın ne kadar?

Gram altın alış: 7.036,36 TL
Gram altın satış: 7.037,47 TL

9 Şubat 2026 Altın Fiyatları

9 Şubat 2026 gümüş ne kadar?

Gram gümüş alış: 113,76 TL
Gram gümüş satış: 113,88 TL

9 Şubat 2026 Gümüş Fiyatları

9 Şubat 2026 akaryakıt ne kadar?

Benzin (kurşunsuz 95/benzin): 55.37 TL/LT
Motorin (dizel/mazot): 57.67 TL/LT
LPG (otogaz): 30.09 TL/LT

9 Şubat 2026 Akaryakıt Fiyatları

9 Şubat 2026 BIST 100 endeksi

9 Şubat 2026 BIST 100 güncel verileri

9 Şubat 2026 kripto piyasası

9 Şubat 2026 kripto piyasasında son durum

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

Ali Koç ile Murat Ülker anlaştı: Efsane geri dönüyor
Mesut Özarslan kimdir?
Mesut Özarslan kimdir?
James Bond filmine sahne olan köprünün yıkımına başlandı
Adana'daki James Bond Köprüsü yıkılıyor
Meteoroloji tarih verdi: Fırtına geliyor
Meteoroloji tarih verdi
Fırtına geliyor
Günde 500 tondan fazla topluyorlar! Kasalarla traktörlere yükleniyor: Kilosu 15 TL
Günde 500 tondan fazla topluyorlar
Kasalarla traktörlere yükleniyor: Kilosu 15 TL
Pazarın üçte biri onların: Orta sınıf SUV araçlarda en ucuz 10 model
Büyüyünce Cybertruck olmak istiyorum!
Ruslar bu minibüsü üretmeyi planlıyor
Büyüyünce Cybertruck olmak istiyorum!
Çikolata devi iflas yolunda: 44 yıl önce bir dönem anlayışına karşı kurulmuştu
44 yıl önce bir dönem anlayışına karşı kurulmuştu
Çikolata devi iflas yolunda
TFF bahis oynayan ismi Galatasaray maçına atadı
Saran dev imzayı attı: Resmen açıklandı
Resmen açıklandı
Saran dev imzayı attı
Ekonomi
Rekor başlangıç: Kaçak eşya ve uyuşturucu verileri açıklandı
Rekor başlangıç: Kaçak eşya ve uyuşturucu verileri açıklandı
Maydonoz Döner satışa çıktı! TMSF istediği tutarı açıkladı
Maydonoz Döner satışa çıktı! TMSF istediği tutarı açıkladı