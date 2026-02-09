Akaryakıtta son durum: Zam veya indirim var mı?

Yayınlanma:
Zamların ardından 9 Şubat 2026 itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir’de güncel akaryakıt fiyatları açıklandı. Benzin, motorin ve LPG litre fiyatları şehirden şehre farklılık gösteriyor. Sürücüler fiyatları yakından takip ediyor. Peki, 9 Şubat’ta akaryakıt fiyatlarında son durum ne? Benzin, motorin ve LPG litre fiyatları ne kadar oldu?

9 Şubat 2026 itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir’de güncel akaryakıt fiyatları açıklandı. Benzin, motorin ve LPG litre fiyatları şehirler arasında farklılık gösterirken, Avrupa ve Anadolu yakası ile büyükşehirler arasındaki fiyat farkları dikkat çekti.

4 Şubat gece yarısı motorin fiyatına 0,20 TL zam yapılmıştı ve bu artış akaryakıt tabelalarına yansımıştı. 9 Şubat itibarıyla ise benzin, motorin ve LPG’de fiyatlarda herhangi bir zam ya da indirim yapılmadı.

9 ŞUBAT 2026 İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Yakıt türüLitre fiyatı (TL)
Benzin55.47
Motorin57.73
LPG30.09

9 ŞUBAT 2026 İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Yakıt türüLitre fiyatı (TL)
Benzin55.32
Motorin57.61
LPG29.49

9 ŞUBAT 2026 ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

Yakıt türüLitre fiyatı (TL)
Benzin56.41
Motorin58.87
LPG29.97

9 ŞUBAT 2026 İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

Yakıt türüLitre fiyatı (TL)
Benzin56.69
Motorin59.14
LPG29.89

9 ŞUBAT 2026 BENZİN NE KADAR?

  • İstanbul Avrupa: 55.47 TL
  • İstanbul Anadolu: 55.32 TL
  • Ankara: 56.41 TL
  • İzmir: 56.69 TL

9 ŞUBAT 2026 MOTORİN NE KADAR?

  • İstanbul Avrupa: 57.73 TL
  • İstanbul Anadolu: 57.61 TL
  • Ankara: 58.87 TL
  • İzmir: 59.14 TL

9 ŞUBAT 2026 LPG NE KADAR?

  • İstanbul Avrupa: 30.09TL
  • İstanbul Anadolu: 29.49 TL
  • Ankara: 29.97 TL
  • İzmir: 29.89 TL

Zam sonrası akaryakıt fiyatlarındaki son durumZam sonrası akaryakıt fiyatlarındaki son durum

9 Şubat 2026 altın ne kadar?

Gram altın alış: 7.036,36 TL

Gram altın satış: 7.037,47 TL

9 Şubat 2026 Altın Fiyatları

9 Şubat 2026 gümüş ne kadar?

Gram gümüş alış: 113,89 TL

Gram gümüş satış: 114,00 TL

9 Şubat 2026 Gümüş Fiyatları

9 Şubat 2026 döviz ne kadar?

Dolar alış: 43,5428 TL

Dolar satış: 43,5813 TL

Euro alış: 51,4843 TL

Euro satış: 51,6239 TL

Sterlin alış: 59,1823 TL

Sterlin satış: 59,4234 TL

9 Şubat 2026 Döviz Fiyatları

9 Şubat 2026 kripto piyasası

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

