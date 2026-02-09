Akaryakıtta son durum: Zam veya indirim var mı?
9 Şubat 2026 itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir’de güncel akaryakıt fiyatları açıklandı. Benzin, motorin ve LPG litre fiyatları şehirler arasında farklılık gösterirken, Avrupa ve Anadolu yakası ile büyükşehirler arasındaki fiyat farkları dikkat çekti.
4 Şubat gece yarısı motorin fiyatına 0,20 TL zam yapılmıştı ve bu artış akaryakıt tabelalarına yansımıştı. 9 Şubat itibarıyla ise benzin, motorin ve LPG’de fiyatlarda herhangi bir zam ya da indirim yapılmadı.
9 ŞUBAT 2026 İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI
|Yakıt türü
|Litre fiyatı (TL)
|Benzin
|55.47
|Motorin
|57.73
|LPG
|30.09
9 ŞUBAT 2026 İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI
|Yakıt türü
|Litre fiyatı (TL)
|Benzin
|55.32
|Motorin
|57.61
|LPG
|29.49
9 ŞUBAT 2026 ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI
|Yakıt türü
|Litre fiyatı (TL)
|Benzin
|56.41
|Motorin
|58.87
|LPG
|29.97
9 ŞUBAT 2026 İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI
|Yakıt türü
|Litre fiyatı (TL)
|Benzin
|56.69
|Motorin
|59.14
|LPG
|29.89
9 ŞUBAT 2026 BENZİN NE KADAR?
- İstanbul Avrupa: 55.47 TL
- İstanbul Anadolu: 55.32 TL
- Ankara: 56.41 TL
- İzmir: 56.69 TL
9 ŞUBAT 2026 MOTORİN NE KADAR?
- İstanbul Avrupa: 57.73 TL
- İstanbul Anadolu: 57.61 TL
- Ankara: 58.87 TL
- İzmir: 59.14 TL
9 ŞUBAT 2026 LPG NE KADAR?
- İstanbul Avrupa: 30.09TL
- İstanbul Anadolu: 29.49 TL
- Ankara: 29.97 TL
- İzmir: 29.89 TL
Zam sonrası akaryakıt fiyatlarındaki son durum
9 Şubat 2026 altın ne kadar?
Gram altın alış: 7.036,36 TL
Gram altın satış: 7.037,47 TL
9 Şubat 2026 gümüş ne kadar?
Gram gümüş alış: 113,89 TL
Gram gümüş satış: 114,00 TL
9 Şubat 2026 döviz ne kadar?
Dolar alış: 43,5428 TL
Dolar satış: 43,5813 TL
Euro alış: 51,4843 TL
Euro satış: 51,6239 TL
Sterlin alış: 59,1823 TL
Sterlin satış: 59,4234 TL