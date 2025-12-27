Özel okullar 'MEB sınırı aştı' diyerek dava açtı: Zamlar eskisi gibi olsun istiyorlar

Vatandaşların tepki göstermesine neden olan özel okul fiyatlarına MEB müdahale ederek zam oranlarını sınırlayacak uygulamayı hayata geçirdi. TÖZOK, 2026-2027 eğitim öğretim yılında özel okulların zam oranlarını düşürmek için Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği’ni değiştiren MEB’e, karşı harekete geçti.

TÖZOK, ücret artışına getirilen sınırlamanın haksızlık yaratabileceğini savundu.

ÖZEL OKULLAR 'MEB SINIRI AŞTI' DİYEREK DAVA AÇTI

MEB, velilerin 300 bin ile 2 milyon lira arasındaki özel okul ücretlerine ve yılda yüzde 50’yi aşan zamlara yöneliki şikayetleri değerlendirdi. 3 ay önce yönetmelik değişikliğine giden MEB, 2026-2027 eğitim öğretim yılında ilk kez uygulanacak şekilde özel okul zam oranlarını doğrudan belirleyecek hesaplamayı çıkardı.

Buna göre; özel okullara yeni yılda yapılan zamlar Aralık ayı ÜFE ve TÜFE ortalaması alınarak belirlenecek.

Sözcü'den Su ltan Uçar'ın haberine göre; TÖZOK yönetmelikte yapılan değişikliklerin iptali için Danıştay 8. Dairesi’ne başvurdu. Özel okullar açtıkları davada, geçmişte olduğu gibi 1 yıl yerine sadece aralık ayı ÜFE ve TÜFE verilerine göre zam oranı belirlenmesinin kurumlar ve veliler adına haksızlık olduğunu ileri sürdü.

ZAMLAR ESKİSİ GİBİ OLSUN İSTİYORLAR

Danıştay’ın ‘idarelerin sınırsız takdir yetkisine sahip olmadığı ve keyfi işlem yapamayacağı’ kararlarını da hatırlatan TÖZOK, davada kendisini şöyle savundu:

“MEB, yasal yetki sınırlarını aştı. Anayasaya aykırı, objektiflikten uzak, keyfi bir uygulama yaptı. Yıllık ortalama alınmasını da MEB getirmişti. Şimdi de sadece aralık ayı ÜFE ve TÜFE ortalaması isteği haksız ve enflasyon verileriyle çelişiyor. Yine, yıllık ÜFE ve TÜFE ortalaması alınsın. 2024’te yıllık TÜFE yüzde 44.1 iken aralıkta bu oran yüzde 0.4’e düştü. Temmuzda bu oran yüzde 75.4’tü. 2021 krizi gibi bir ekonomik krizde tam tersi olup, zam oranının yüzlerce kez katlanma riski var.”

ÜFE ve TÜFE oranları 5 Ocak’ta netleşecek.