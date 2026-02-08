Mesut Özarslan kimdir?

Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, CHP'den istifa ettiğini açıkladı. Mesut Özarslan kimdir? Mesut Özarslan hangi partiye geçecek? Mesut Özarslan nereli?

Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada CHP'den istifa ettiğini belirtti.

"Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden istifa ediyorum" diyen Özarslan, "Her şeye rağmen birlikte yol yürüdüğüm Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mansur Yavaş başta olmak üzere, Ankaralı diğer belediye başkanı arkadaşlarıma emekleri için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

MESUT ÖZARSLAN KİMDİR?

1976 Sivas doğumlu İnşaat Yüksek Mühendisi Dr. Mesut Özarslan ilk, orta ve lise eğitimini Sivas’ta tamamladıktan sonra Konya Selçuk Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nde lisans diploması aldı.

Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan

Diğer taraftan aynı üniversitede akademik hayatına devam etti. Ardından akademik doktorasını tamamlayan Özarslan Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nda (TOKİ) Altyapı ve Zemin Etüd Şube Müdürü olarak başlayan bürokrasi hayatına daha üst kademe görevlerde bulunarak devam etti. 2005 yılında Pakistan depremi sonrasında Başbakan adına Başbakanlık Koordinatörü olarak deprem bölgesinde görev yaptı.

İYİ PARTİ ANKARA İL BAŞKANLIĞI YAPTI

Kurucusu olduğu Geolimit Mühendislik A.Ş’ de Yönetim Kurulu Başkanı olarak iş hayatında yer edinmesinin yanısıra siyasi hayatına İyi Parti Kurucular Kurul Üyesi, İyi Parti Kurucu Ankara İl Başkanı olmak üzere birçok görev üstlendi.

19 Aralık 2023'te İYİ Parti'den istifa eden Özarslan, Cumhuriyet Halk Partisine (CHP) üye olan Dr. Mesut Özarslan, CHP Keçiören Belediye Başkan adaylığı görevini üstlenmiş ve 31 Mart 2024 tarihinde yapılan yerel seçimlerde Keçiören Belediye Başkanı seçilmiştir.

Özarslan 8 Şubat 2026'da yaptığı açıklama ile CHP'den istifa ettiğini duyurdu.

Son dakika | Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan CHP’den istifa etti!Son dakika | Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan CHP’den istifa etti!

MESUT ÖZARSLAN HANGİ PARTİYE GEÇECEK?

Halktv.com.tr yazarı İsmail Saymaz; CHP'den istifa eden Mesut Özarslan'ın AKP'ye geçeceği yönünde iddiaların bulunduğunu belirtti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

