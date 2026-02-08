Son dakika | Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan CHP’den istifa etti!

Son dakika | Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan CHP’den istifa etti!
Yayınlanma:
Güncelleme:
Ankara Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan CHP’den istifa ettiğini duyurdu. Özarslan'ın AKP'ye geçeceği iddiaları kuvvetlenirken AKP'li Turgut Altınok'un Özarslan'a yönelik ağır suçlamaları yeniden gündem oldu.

Ankara Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, CHP'den istifa etti.

Özarslan, istifasını sosyal medya hesabından duyururken yaptığı açıklamada "Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden istifa ediyorum. Her şeye rağmen birlikte yol yürüdüğüm Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mansur Yavaş başta olmak üzere, Ankaralı diğer belediye başkanı arkadaşlarıma emekleri için teşekkür ediyorum. Hizmet odaklı siyasetin parti içi gerilimlere ve kırıcı üsluba kurban edilmemesi gerektiğine inanıyor; bu üsluba sahip bir yönetimin olduğu yerde siyaset yapma zemininin herkes tarafından yeniden değerlendirilmesi gerektiğini ifade ediyorum." ifadelerine yer verdi.

"İLÇEMİZ İÇİN ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİM"

“Ayrıca belirtmek isterim ki; beraber yol yürüdüğüm başta Sayın Mansur Yavaş olmak üzere Ankaralı diğer Belediye Başkanlarına teşekkür etmem sebebi ile CHP içerisinde yer alan ve bu sürecin buraya gelmesine sebep olan kliklerin “teşekkür” etmemi de başka yerlere çekeceğini de düşünerek belediye başkanı arkadaşlarımdan helallik istiyorum.” ifadelerini kullanan Özarslan, “Keçiörenli hemşerilerimin emanetini layıkıyla taşımaya ve parti ayrımı gözetmeksizin ilçemiz için çalışmaya kararlılıkla devam edeceğim.” dedi.

“BAZI MECLİS ÜYELERİNİ DE AKP’YE TAŞIYACAK”

Gazeteci İsmail Saymaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, AKP'ye katılacağı kesinleşen “Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan’ın beraberinde bazı meclis üyelerini yanında AK Parti’ye taşıyacağı ifade ediliyor. Eğer beş meclis üyesi istifa ederse Keçiören Belediyesi’nde meclis çoğunluğu Cumhur İttifakı’na geçiyor.” ifadelerine yer vermişti.

TURGUT ALTINOK’TAN ÖZARSLAN’A AĞIR SUÇLAMALAR!

AKP'li eski Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok'un, partisine katılmaya hazırlanan Özarslan'a yönelik 5 Şubat günü yaptığı ağır suçlamalar yeniden gündeme geldi. Altınok, Özarslan'ı parti değiştirebilmek için belediye kaynaklarını kullanmakla ve ihaleleri "tek firmaya" vermekle suçladı.

Altınok, Keçiören'deki otoparkın üstünde bulunan "ışıklı ve sesli su meydanı" ihalesini işaret ederek "Mesela parti değiştirme uğruna birilerine yaranmak için peşkeş çekilen otoparkın üstündeki ışık ve ses gösterili su meydanının ihalesine nasıl oluyor da yalnızca bir firma giriyor? Bu peşkeş size parti değiştirmek için kolaylık mı sağlayacak? Kafe yapacak başka yer mi bulamadınız? Altınok tarafından yapıldı diye şehrimizin, ülkemizin güzelliklerini yok ediyorsunuz. Bu muhteşem eseri her yaştan vatandaşımız ziyaret ediyordu. Burada kamu zararı vardır, buraya ruhsat ve iskan vermeyi düşünenler bunları göze alsın. Belediye Başkanlığı siyasi menfaat elde etme yeri değil hizmet etme yeridir. Vatandaşın size oy ve yetki verme sebebi budur. Bizim anlayışımız budur." ifadelerine yer verdi.

Altınok, Özarslan'ın geçmişte genel müdürlüğünü yaptığı PORTAŞ dönemine ilişkin de iddialarda bulunarak "Parti değiştirmek için kapı kapı gezen Keçiören Belediye Başkanı'nın bu çabasından abisi, hamisi Mansur Yavaş'ın haberi ve bilgisi var mı? Yoksa PORTAŞ'taki yolsuzlukları örtbas etmek için Mesut Özarslan'ın parti değiştirmesinin Mansur Yavaş'ı da mı rahatlatacağı düşünülüyor? Yapılan gerçek anketlerde Keçiören Belediye Başkanından memnuniyet oranı yerlerde. Oy verenler pişman, bir daha seçilmesi mümkün görünmüyor, Keçiören'deki güzellikler bir bir yok ediliyor. CHP Genel Merkezi ve teşkilatları bunları görmüyor mu?" dedi.

OSMAN GÖKÇEK DE HEDEF ALMIŞTI!

AKP Ankara Milletvekili Osman Gökçek de, 13 Kasım 2024 tarihinde Sayıştay raporlarına yansıyan kulelerin önünden yaptığı video paylaşımında "Sayıştay raporlarına da yansıyan, güncel değeri 2 milyar 200 milyon TL'ye mal olan bu iki direk maalesef Ankaralı'nın göğsüne bir hançer gibi saplanmıştır. Mansur Yavaş ve Mesut Özarslan Ankaralıya yüklenen bu faturanın hesabını hukuk önünde vermelidir." demişti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

