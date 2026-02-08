İsmail Saymaz "Güvenilir kaynak" deyip açıkladı: Geçen hafta "Yalan" demişti bugün AKP yolunda

Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan’ın parti değiştireceği yönündeki söylentiler üzerine Gazeteci İsmail Saymaz, dikkat çeken bir kulis bilgisini paylaştı. Geçtiğimiz hafta Özarslan ile görüştüğünü belirten Saymaz, sürecin seyrini şu sözlerle aktardı:

"Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan’ı geçen hafta aramış, 'AK Parti’ye geçecek misiniz?' diye sormuştum. Özarslan, bu iddiayı yalanlamıştı. İki gündür arıyorum, mesaj atıyorum, Özarslan dönmüyor. Bugün güvenilir bir kaynaktan öğrendiğime göre Özarslan, AK Parti’ye katılıyor."

"BERABERİNDE BAZI MECLİS ÜYELERİNİ YANINDA AK PARTİ’YE TAŞIYACAĞI İFADE EDİLİYOR"

Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan’ın beraberinde bazı meclis üyelerini yanında AK Parti’ye taşıyacağı ifade ediliyor. Eğer beş meclis üyesi istifa ederse Keçiören Belediyesi’nde meclis çoğunluğu Cumhur İttifakı’na geçiyor.

BAŞKENT KULİSLERİNDE İDDİA DALGASI VE PEŞ PEŞE YALANLAMALAR

Herkes İsmail Saymaz'ın gündeme taşıdığı Keçiören iddiasını konuşurken, Ankara’daki diğer bazı CHP’li belediye başkanlarının da partiden istifa edeceği yönünde iddialar ortaya atıldı. Keçiören'deki belirsizliğin aksine; Beypazarı Belediye Başkanı Özer Kasap, Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı ve Kalecik Belediye Başkanı Satılmış Karakoç, söz konusu iddiaları kesin bir dille yalanlayarak ortak bir mesaj verdi.

YAKUP ODABAŞI: AYNI HEDEF DOĞRULTUSUNDA YOL YÜRÜMEKTEN ONUR DUYUYORUM

Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, sosyal medya hesabından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile birlikte çekildiği fotoğrafı paylaşarak istifa iddialarına son noktayı koydu. Odabaşı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Ankara Büyükşehir Belediyemiz ile el ele vererek Gölbaşılı hemşehrilerimize hizmet ediyoruz. Mansur Başkanımıza verdikleri kıymetli destekler için şükranlarımı sunuyor, kendisiyle aynı hedef doğrultusunda yol yürümekten büyük onur duyuyorum."

SATILMIŞ KARAKOÇ: BİR YÖN ARAYIŞI SÖZ KONUSU DEĞİLDİR

Kalecik Belediye Başkanı Satılmış Karakoç da sosyal medyada dolaşıma sokulan iddiaları "asılsız" olarak niteledi. Yavaş ile hukukunun eskiye dayandığını belirten Karakoç, şunları kaydetti:

"Son günlerde sosyal medyada dolaşıma sokulan asılsız iddiaları üzülerek takip ediyorum. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş ile yol arkadaşlığımız dünün değil, yılların birikimidir. Aynı davaya inanmış, aynı yolda omuz omuza yürümüş insanlarız. Kendisi benim için sadece bir belediye başkanı değil; ağabeyimdir. Bu yolda ayrılık, kopuş ya da farklı bir yön arayışı söz konusu değildir. Yolumuz da niyetimiz de nettir. Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında, ayrıştırmadan, ötekileştirmeden; Kalecik'te ve Ankara'da hemşehrilerimize hizmet etmeye kararlılıkla devam edeceğiz."

ÖZER KASAP: AYRI DÜŞMEMİZ SÖZ KONUSU OLAMAZ

Beypazarı Belediye Başkanı Özer Kasap ise 7 Şubat Cumartesi günü yaptığı açıklamada, spekülatif paylaşımlara tepki gösterdi. Kasap, Mansur Yavaş ile yollarının bir olduğunu vurgulayarak şu açıklamayı yaptı:

"Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş ile yolumuz birdir. Bizim ağabeyimiz, hemşehrimizdir; ayrı düşmemiz söz konusu olamaz. CHP çatısı altında, hiçbir Beypazarlı hemşehrimizi ayırt etmeden hizmet etmeye devam edeceğiz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."