AKP'ye geçen Özarslan'a selefi Altınok'tan ağır itham! "Parti değiştirme uğruna peşkeş çekti"

31 Mart yerel seçimlerinin ardından Ankara siyasetinde hareketli saatler yaşanıyor. Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ın Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ederek AKP'ye katılacağı yönündeki iddialar, Gazeteci İsmail Saymaz'ın açıklamalarıyla yeni bir boyut kazandı. Ancak gündeme damgasını vuran gelişme, AKP'li eski Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok'un, partisine katılmaya hazırlanan halefi Özarslan'a yönelik "yolsuzluk ve peşkeş" suçlamaları oldu.

SAYMAZ: GEÇEN HAFTA YALANLAMIŞTI, BUGÜN GÜVENİLİR KAYNAK DOĞRULADI

Sürecin detaylarını aktaran Gazeteci İsmail Saymaz, Özarslan ile yaptığı görüşmeyi ve sonrasında edindiği bilgileri kamuoyuyla paylaştı. Saymaz, yaşanan trafiği şu sözlerle anlattı:

"Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ı geçen hafta aramış, 'AK Parti'ye geçecek misiniz?' diye sormuştum. Özarslan, bu iddiayı yalanlamıştı. İki gündür arıyorum, mesaj atıyorum, Özarslan dönmüyor. Bugün güvenilir bir kaynaktan öğrendiğime göre Özarslan, AK Parti'ye katılıyor."

Saymaz ayrıca, bu geçişin Keçiören Belediye Meclisi aritmetiğini de değiştireceğine dikkat çekti:

"Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ın beraberinde bazı meclis üyelerini yanında AK Parti'ye taşıyacağı ifade ediliyor. Eğer beş meclis üyesi istifa ederse Keçiören Belediyesi'nde meclis çoğunluğu Cumhur İttifakı'na geçiyor."

ALTINOK'TAN 'TRANSFER KARŞILIĞI İHALE' İDDİASI

Özarslan'ın AKP'ye geçiş hazırlığı yaptığı konuşulurken, Turgut Altınok'un 5 Şubat tarihli sosyal medya paylaşımları tartışmaları alevlendirdi. Altınok, Özarslan'ı parti değiştirebilmek adına belediye kaynaklarını kullanmakla ve ihaleleri "tek firmaya" vermekle suçladı.

Altınok, Keçiören'deki otoparkın üstünde bulunan "ışıklı ve sesli su meydanı" ihalesini işaret ederek şu ifadeleri kullandı:

"Mesela parti değiştirme uğruna birilerine yaranmak için peşkeş çekilen otoparkın üstündeki ışık ve ses gösterili su meydanının ihalesine nasıl oluyor da yalnızca bir firma giriyor? Bu peşkeş size parti değiştirmek için kolaylık mı sağlayacak? Kafe yapacak başka yer mi bulamadınız? Altınok tarafından yapıldı diye şehrimizin, ülkemizin güzelliklerini yok ediyorsunuz. Bu muhteşem eseri her yaştan vatandaşımız ziyaret ediyordu. Burada kamu zararı vardır, buraya ruhsat ve iskan vermeyi düşünenler bunları göze alsın. Belediye Başkanlığı siyasi menfaat elde etme yeri değil hizmet etme yeridir. Vatandaşın size oy ve yetki verme sebebi budur. Bizim anlayışımız budur."

İsmail Saymaz "Güvenilir kaynak" deyip açıkladı: Geçen hafta "Yalan" demişti bugün AKP yolunda

PORTAŞ VE YAVAŞ SORULARI

Altınok, iddialarını Özarslan'ın geçmişte genel müdürlüğünü yaptığı PORTAŞ dönemine de taşıyarak, şunları yazdı:

"Parti değiştirmek için kapı kapı gezen Keçiören Belediye Başkanı'nın bu çabasından abisi, hamisi Mansur Yavaş'ın haberi ve bilgisi var mı? Yoksa PORTAŞ'taki yolsuzlukları örtbas etmek için Mesut Özarslan'ın parti değiştirmesinin Mansur Yavaş'ı da mı rahatlatacağı düşünülüyor? Yapılan gerçek anketlerde Keçiören Belediye Başkanından memnuniyet oranı yerlerde. Oy verenler pişman, bir daha seçilmesi mümkün görünmüyor, Keçiören'deki güzellikler bir bir yok ediliyor. CHP Genel Merkezi ve teşkilatları bunları görmüyor mu?"

OSMAN GÖKÇEK DE HEDEF ALMIŞTI

Altınok'un gündeme getirdiği PORTAŞ iddiaları, akıllara AKP Ankara Milletvekili Osman Gökçek'in 13 Kasım 2024 tarihli açıklamalarını getirdi. Gökçek, Sayıştay raporlarına yansıyan kulelerin önünden yaptığı video paylaşımında şu ifadeleri kullanmıştı: