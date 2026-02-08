James Bond filmine sahne olan köprünün yıkımına başlandı

James Bond filmine sahne olan köprünün yıkımına başlandı
Adana'da yüksek hızlı tren projesi kapsamında yıkımına karar verilen Kasım Gülek Köprüsü'nde çalışmalar başladı.

Seyhan ilçesi Cemalpaşa Mahallesi'nde tren hattı üzerinde yer alan köprünün, Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep Yüksek Hızlı Tren Projesi'nin güzergahında kalması nedeniyle kontrollü yıkımına karar verildi.

kasimgurlek.jpg

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) koordinesinde yürütülen yıkım çalışması kapsamında ekipler, bölgede güvenlik önlemi alındı.

kasim-gulek-koprusu-2.jpg

Maltepe'deki kaçak yapıların yıkımına başlandıMaltepe'deki kaçak yapıların yıkımına başlandı

KÖPRÜ YAYA VE ARAÇ TRAFİĞİNE KAPATILDI

Yaya ve araç trafiğine kapatılan köprünün iş makineleriyle yıkımına başlandı.

kasim-gulek-koprusu-3.jpg

Büyükşehir Belediyesi, çalışma nedeniyle Gazipaşa Bulvarı'nın 15 Ekim'e kadar araç trafiğine kapatıldığı bildirdi.

JAMES BOND FİLMİNE SAHNE OLMUŞTU

Köprü, geçmişte kentte çekilen "007 James Bond: Skyfall" filminin bazı sahnelerine ev sahipliği yapmıştı.

